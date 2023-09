Peso Pluma cancela más conciertos tras amenazas del CJNG en Tijuana

MÉXICO.— Peso Pluma ha decidido no arriesgarse, pues tras las amenazas recibidas en Tijuana por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), optó por cancelar en cinco ciudades los conciertos que tenía programados.

De acuerdo con el también apodado 'Doble P', con la finalidad de proteger tanto a su equipo como a sus fanáticos, realizó una drástica modificación en la gira está llevando al cabo. Asimismo, el cantante de corridos tumbados anunció que las personas que compraron un boleto para su show recibirán el reembolso.

¿En qué ciudades canceló su concierto Peso Pluma además de Tijuana tras las amenazas del CJNG?

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, recientemente confirmó que cancelaba su concierto en Tijuana luego de las narcomantas que aparecieron en distintos puntos de dicha ciudad, mismas en las que se le advertía que su vida corría peligro si se presentaba ahí.

Sin embargo tras esa información, personal del cantante de corridos tumbados también dio a conocer que los show programados en Culiacán, León, Querétaro, Puebla y Acapulco, también quedan cancelados.

Cabe destacar que, el intérprete de "Lady Gaga" publicó un comunicado en el que solo se confirmó la cancelación del concierto en Tijuana, pero horas después, la empresa MusicVibe realizó una publicación con la que dio a conocer que Peso Pluma ya no se presentaría en las cinco ciudades antes mencionadas.

El cantante Peso Pluma ya canceló su concierto en Tijuana, Baja California

Asimismo, en la publicación de MusicVibe también se indicó que las personas que ya contaban con su boleto obtendrán su reembolso de forma automática y no tendrán que hacer ningún trámite, tampoco será necesario que lo soliciten en sus cuentas — si es que hicieron la compra digital—.

“Para quien compró sus entradas en línea a través de la plataforma FunTicket, no será necesario realizar acción alguna, ya que el reembolso se aplicará de forma automática en los próximos 30 días naturales a partir de la fecha de este comunicado y se realizará directamente a la tarjeta con la que fue realizada la compra”, se pudo leer en la información brindada por la empresa. Peso Pluma canceló conciertos en cinco ciudades más tras amenazas del CJNG en Tijuana

Es importante mencionar que, aunque no se mencionó que las narcomantas con mensajes amenazantes hacia el intérprete de "PCR" fueran la razón por la que se cancelaron sus conciertos en algunas ciudades, sí se enfatizó en que el evento había sido cancelado “por la seguridad de los involucrados”.

El cantante Peso Pluma canceló los conciertos que tenía programados en Tijuana, Culiacán, León, Querétaro, Puebla y Acapulco después de las amenazas en su contra. #Despierta con @alixaspe pic.twitter.com/FZKHprI3mq — NMás (@nmas) September 21, 2023

Peso Pluma y el séquito de seguridad que lo acompaña tras las amenazas del CJNG

Luego de la aparición de narcomantas firmadas presuntamente por el CJNG donde amenazaba de muerte a uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados, el cantante generó preocupación, pues aunque varios han dicho estar en contra de la música de Peso Pluma, tampoco le desean la muerte, ya que a penas es un joven de 24 años. Hace algunos días el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hizo colocar varias mantas con las que le indicaron al intérprete de corridos tumbados que no se presentara en la ciudad de Tijuana

No obstante para muchos fue extraño que en un principio a 'Doble P' parecía no importarle mucho lo sucedido, pues se dejó ver muy despreocupado a horas de haber sido amenazado de muerte.

Aunque ahora las cosas han cambiado, pues hace unos días se viralizaron imágenes de su nuevo séquito de seguridad que lo acompaña.

#PesoPluma dice que todo bien pese a las amenazas que recibió en Tijuana. pic.twitter.com/aLPF6QOQ4J — elgordoylaflaca (@ElGordoyLaFlaca) September 15, 2023

De acuerdo con la revista TVyNovelas el cantante no hizo caso omiso de las amenazas, es por ello que ya tiene un equipo de seguridad especial y no se mueve y no respira, si no es acompañado de sus “12 apóstoles”.

“Por ahora, el cantante siempre anda con 12 ‘amigos’ que lo cuidan y acompañan a todas sus presentaciones”, informa la revista de circulación nacional.

Asimismo, la publicación de espectáculos mencionó que el intérprete de "Tulum" ya cuenta con una chamarra antibalas que tiene un costo promedio de hasta 70 mil pesos. Aunado a ello, el cantante ya suma camionetas blindadas con las que se mueve para todos lados. Con sus “12 apóstoles” y una chamarra antibalas, es como presuntamente ahora anda Peso Pluma

Finalmente, la revista mencionó que se prevé que se revise meticulosamente a todos los asistentes a sus próximos conciertos.