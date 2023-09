Peso Pluma reacciona a las amenazas que recibió con narcomantas en Tijuana

MÉXICO.— Este pasado 12 de septiembre, Peso Pluma fue amenazado de muerte. Mediante narcomantas firmadas presuntamente por el CJNG, fue como se le "advirtió" al cantante de corridos tumbados que no se presente en Tijuana donde tiene programado un concierto para el 14 de octubre como parte de su gira “Doble P México Tour”.

Sin embargo, a horas de la amenaza lanzada supuestamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación, el cantante se pronunció al respecto.

Esto es lo que dijo Peso Pluma sobre las amenazas que recibió con narcomantas en Tijuana

El intérprete de temas como "Tulum", "Lady Gaga" o "Ella baila sola", desfiló por la alfombra rosa de los MTV Video Music Awards 2023. A su paso por dicho evento, tuvo un encuentro con un par de medios de medios de comunicación, por lo que inevitablemente fue cuestionado sobre el hallazgo de narcomantas en distintos puntos de Tijuana.

Sin darle vueltas al asunto, Peso Pluma antes de entrar al Prudential Center de Newark en Estados Unidos, respondió sobre las narcomantas dirigidas hacia él.

En el vídeo publicado en el programa En casa con Telemundo, se pudo escuchar al cantante de corridos tumbados mencionando que está donde está gracias a la música que hace.

Asimismo, Peso Pluma no quiso darle relevancia a las narcomantas que supuestamente le envió el CJNG, por lo que se enfocó en destacar lo agradecido y afortunado que era de poder debutar en los VMAs.

“Yo digo que estamos aquí (MTV VMAs) por una mejor razón, por lo que es la música, que es lo que nos ha traído aquí”, experso el originario de Jalisco.

Y previniendo la insistencia de los reporteros, el intérprete de "La Bebé remix" pidió que cualquier pregunta o comentario que se le hiciera estuviera relacionado con su primera presentación estelar en dicha premiación, así como sus tres nominaciones, pero nada más.

Hassan Kabande Laija, mejor conocido como 'Doble P', también aprovechó las cámaras y micrófonos del programa de Telemundo para pedir que el público siga apoyándolo.

“Nada más recordarle a la gente que me sigan queriendo como siempre me han querido, como siempre me han recibido. Este es un sueño hecho realidad para mí”, externó el cantante.

Finalmente, Peso Pluma recordó que continuará su gira por Estados Unidos y seguirá poniendo el nombre de México en alto: “Cumpliendo mis sueños, cumpliendo récords y poniendo la bandera mexicana bien en alto, como debe de ser”.

Vale la pena señalar que también una reportera del programa El Gordo y La Flaca cuestionó al cantante sobre la amenaza que recibió presuntamente por el CJNG, sin embargo, en esta ocasión se mostró más carismático y le recalcó a la comunicadora que "todo estaba bien".

“Todo bien mire, vivito y coleando... estoy muy emocionado de estar con todas esas figuras que... pues de niño yo soñaba con estar aquí...”, mencionó uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados.

#PesoPluma dice que todo bien pese a las amenazas que recibió en Tijuana. pic.twitter.com/aLPF6QOQ4J — elgordoylaflaca (@ElGordoyLaFlaca) September 15, 2023

El CJNG amenaza de muerte a Peso Pluma

Fue la madruga del pasado 12 de septiembre cuando presuntamente integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) colocaron en puntos estratégicos de Tijuana, narcomantas en las que se amenazaba la vida del cantante Peso Pluma.

Asimismo, en los mensaje colgados se le pidió al intérprete de corridos tumbados cancele el concierto que tiene programado para el 14 octubre de este 2023 en el Estadio Caliente. Y aunque los motivos del por qué no quieren que se presente no están del todo claros, en las narcomantas se indicó que dicho grupo criminal lo considera "irrespetuoso y lengua suelta".

“Esto va para ti, Peso Pluma. Abstente de presentarte el día 14 octubre porque será tu última presentación por irrespetuoso y lengua suelta, te presentas y te vamos a partir tu mad*#$%”, se lee en una manta firmada con las siglas CJNG, en referencia a la organización lidereada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Cabe destacar que no es la primera vez que un intérprete de regional mexicano es amenazado por una célula criminal; hace caso omiso y lamentablemente termina sufriendo las consecuencias.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado que hay una persona detenida por su presunta responsabilidad en las narcomantas que se colgaron en contra del cantante en Tijuana, Baja California.

