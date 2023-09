Lalo Garza le revela al Diario los secretos detrás del mundo del doblaje en México

El mundo del doblaje es hasta cierto punto complejo: imaginar diferentes tonos vocales y expresiones faciales para un personaje significa días de mentalización para los actores que les dan vida y gracias a los cuales se vuelven entrañables para las pasadas y las nuevas generaciones.

Esos intérpretes tienen ante sí un reto para ponerle su esencia a un personaje, que de cierta forma ya la trae por su “seiyu” japonés, y cautivar en su idioma a los amantes del anime, que son capaces de reconocer al actor detrás del personaje por su inconfundible voz.

Un ejemplo de ello es el actor y director de doblaje Lalo Garza, quien es la voz de Krillin en la franquicia de “Dragón Ball”, de Josh en la serie “Drake y Josh” y de Xander en “La casa de los dibujos”, entre muchas otras más. Garza, con más de 30 años de experiencia en este mundo, charló con el Diario en su más reciente visita a Mérida con motivo de la Convención Tsunami.

Regresas a Mérida, ¿qué opinas de ella?

Ésta es la décima vez que vengo a Mérida. He venido a diferentes cosas, como eventos, cursos de capacitación, incluso de vacaciones; tengo gente muy querida aquí. Además, es uno de los destinos que más me gustan del país. En mi opinión personal, creo que es una de las ciudades que más disfruto visitar por el paisaje, por la comida, por el cariño de la gente, por mis amigos. La verdad, disfruto mucho venir aquí.

¿Qué opinas del Tsunami?

Del evento no tengo palabras. El Tsunami es el evento más importante de todo Mérida; considero que es uno de los cinco eventos más importante de todo el país: hay en Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Veracruz y éste. De todo el Sureste, es el más importante y me siento orgulloso de ser parte de él.

¿Qué opinión te merece el uso de influencers y star-talents para poner voz a personajes en películas?

Es un fenómeno que ha sucedido siempre, realmente no me asusta. “El libro de la selva” se dobló en los 60 y ahí tuvimos a Germán Valdés, a Alfonso Arau, a muchos que eran grandes start-talents de aquella época. El doblaje surge de los star-talents, o sea, estas grandes estrellas del cine y del teatro, las grandes voces de México de los 40 y 50 es a las que se lleva a hacer doblaje cuando se inicia esta industria en México.

Lo que ha cambiado un poco es que antes eran grandes actores y ahora son influencers, tiktokers y cosas así... Poner a alguien famoso para que una película se venda no es algo nuevo y tampoco es algo que nos deba asustar, porque ellos doblan una o dos películas al año. ¿Sabes cuántas doblamos nosotros (los profesionales del doblaje)? Muchísimas, así que no es que atente contra nuestro trabajo porque entendemos que es una estrategia mercadológica que siempre ha existido.

Sin embargo, creo que la experiencia para el fan no es la más grata cuando pasa este tipo de cosas, pero depende también de la buena dirección del doblaje. Como digo, esto no debe asustarnos.

¿Entonces, la dirección del doblaje es lo que ayuda a los star-talents?

El star-talent debe hacer un trabajo a la altura de los demás, porque si todos están muy bien y tienes a uno que no está tan bien obviamente “brinca” (la diferencia). Ése es el trabajo del director: hacer que la gente que no está a la altura, lo esté.

Ahora bien, no siempre (los que no están a la altura) son los star-talents; muchas veces metes a un actor que acaba de empezar en la industria, no tiene mucha experiencia y le das un personaje, a lo mejor se va notar esta falta de experiencia, de carrera. A cualquier persona sin mucha experiencia se le va a notar.

Parte del trabajo del director es cuidar ese trabajo para que todo quede parejito y todo quede bonito.

Estamos a unos meses de cerrar el año, ¿qué proyectos tienes en puerta para éste o el siguiente?

Por ahora estoy “casado” con un proyecto del cual no puedo revelar detalles, pero voy a estar todo el año y parte del entrante encerrado con ese proyecto dirigiéndolo casi diario; por eso mismo no quiero aceptar muchos personajes ni nuevos proyectos de dirección, porque en ese proyecto me enfoco tres, cuatro días a la semana solo en su dirección.

No me está quedando mucho tiempo para hacer otras cosas y necesito descansar, de repente los fines de semana voy a convenciones o doy talleres o estoy en simposios, me la paso trabajando de lunes a domingo, así que necesito un día de descanso y por eso estoy procurando no agarrar nada. Además, tengo un proyecto de televisión importante que pronto se dará a conocer.

¿Nos puedes dar un adelanto de lo que es?

Es algo que puede saberse mañana mismo porque ya hay gente que más o menos tiene la sospecha, pero hasta que no sea oficial no puedo decir nada, solo de que a mucha gente le va a fascinar.

En el anime o las caricaturas hay escenas que se censuran, ¿qué opinas de ello?

La censura la establece el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se encarga de estipular todo: es la que hace la clasificación de las películas y la que te censura si hay desnudos e impone multas por groserías en televisión abierta. Hay gente que se dedica a observar programas (series, animes, caricaturas) para clasificarlos y ver si son aptos para televisión abierta. Es el caso contrario con las plataformas, donde hay más apertura a estos temas, aunque también en estos sitios se debe tener la supervisión de los padres (para los usuarios menores de edad), ya que hay algunos programas que el contenido está más dirigido al público adulto que al infantil y/o juvenil.

El doblaje es tan amplio, que no bastan unos minutos para conocer todo lo que ocurre en él, pero Lalo Garza logra da un vistazo de lo que es y cómo se desarrolla ese mundo, que es motivo de admiración para muchas personas.

Con el carisma que lo caracteriza, se despide de los lectores del Diario:

“A toda la gente yucateca, la amo, me encanta estar aquí, me encanta su clima, su comida, su vegetación; me encanta su sentido del humor, la sangre tan ligera que tienen, su algarabía, su risa. Me fascina convivir con la gente yucateca; les tengo un gran cariño y les mando con todo mi amor un gran saludo”.— Eunice Cruz Molina