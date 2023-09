Muere el rapero Lefty SM afuera de su casa; revelan detalles del ataque armado

El rapero Lefty SM murió a los 31 años de edad este domingo 3 de septiembre alrededor de las 1:00 am. De acuerdo con los primeros reportes, fue un grupo armado quien lo atacó a balazos a las afueras de su casa ubicada en el fraccionamiento La Cima en Zapopan, Jalisco.

Famosos y compañeros del medio, al igual que su esposa, confirmaron la tragedia en redes sociales y se mostraron incrédulos ante la noticia. Esto es lo que se sabe hasta el momento de la muerte de Lefty SM.

Según información revelada por la Fiscalía de Jalisco habrían sido tres los agresores que ejecutaron a Lefty SM en su casa. Presuntamente llegaron en un coche blanco sin placas y lograron entrar al fraccionamiento privado burlando la seguridad del mismo.

Una vez dentro, se dirigieron directamente al domicilio del rapero mexicano y al parecer intentaron llevárselo con ellos, pero al resistirse, decidieron dispararle al menos dos veces y eso le produjo la muerte.

Al momento del ataque, la esposa de Lefty SM, María Isabel, (en redes conocida como "Eza Mary"), estaba con el rapero y de inmediato lo llevó a un hospital cercano, sin embargo, no logró sobrevivir a las heridas de bala que tenía en el abdomen y la pierna derecha.

El informe oficial de la Fiscalía confirmó que Lefty SM murió alrededor de la una de la mañana del 3 de septiembre en el Hospital Real San José.

Cabe mencionar que, según un testigo y miembro de seguridad del fraccionamiento en el que vivía el rapero, los asesinos huyeron rápidamente tras cometer el crimen. Hasta el momento no se ha dado a conocer si los encontraron, por lo que podrían seguir prófugos de la justicia. Además, tampoco se conoce el motivo por el cual le quitaron la vida al intérprete de "Por Mi México".

A través de sus redes sociales, la esposa de Lefty SM, Eza Mary, se mostró visiblemente afectada por la noticia, pues como mencionábamos anteriormente, ella estuvo presente durante el ataque que sufrió y aunque lo llevó de emergencia al hospital, nada se pudo hacer.

En su cuenta de Facebook, la ahora viuda del rapero pidió que la pellizcaran porque estaba viviendo una pesadilla; además, no quiere que le manden mensajes ni preguntas, pues en este momento no tiene ánimos para responder nada.

“No me estén mandando mensajes, no quiero saber de nadie, sólo estoy teniendo un mal sueño, pellízcame mi amor ya me quiero levantar de esta pesadilla por favor (sic.)” escribió