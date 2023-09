Muere Steven Harwell, cantante del tema de ''Shrek'' y exintegrante de Smash Mouth

EE.UU.— Steven Harwell murió a los 56 años de edad; tan solo un día después de que el mánager de cantante, quien formó parte de Smash Mouth, reportó que el vocalista de la agrupación estaba grave y viviendo los que podían ser sus últimos días.

El exvocalista de la banda de rock que en los 90 y principios de los 2000 alcanzó gran éxito, es recordado por muchos como el intérprete de la canción "All Star" del álbum 'Astro Loungue', lanzado en 1999 y que posteriormente, se convirtió en el tema oficial de la película de los estudios DreamWorks: ''Shrek'' (2001).

¿De qué murió Steven Harwell, cantante que interpretaba el tema de ''Shrek''?

Desde el fin de semana, varios medios internacionales reportaron que Steven Harwell estaba grave y en sus últimos días de vida.

Sin embargo, este lunes 4 de septiembre se informó que el cantante falleció víctima de una larga lucha contra una insuficiencia hepática.

La noticia de la muerte de Steven Harwell, fue confirmada por el representante de la banda, Robert Hayes, quien declaró que el cantante murió en su casa de Boise, Idaho, rodeado de amigos y familiares.

Si bien su representante hace tan solo un día habló públicamente del estado de salud del exvocalista de Smash Mouth, señalando que Steven se encontraba en sus últimas días, debido a la grave insuficiencia hepática que padecía por problemas con el consumo de alcohol; ahora que confirmó su deceso no dio más detalles.

Pero indicó que la prometida de Steve, Annette Jones, estuvo a cargo de su cuidado hasta su último respiro.

Por su parte, medios estadounidenses informaron este pasado domingo 3 de septiembre que el cantante estaba en su lecho de muerte, despidiéndose de sus familiares, amigos y otros seres queridos en casa.

TMZ publicó que el exintegrante de Smash Mouth luchó contra el consumo de alcohol toda su vida, y actualmente llegó a la etapa final de una insuficiencia hepática, que lo había mantenido recibiendo tratamiento en un hospital desde semanas atrás.

El sitio también indicó que, durante los últimos años, había recibido diagnósticos médicos como miocardiopatía, insuficiencia cardíaca y encefalopatía de Wernicke; además de que su estado de salud se había deteriorado enormemente debido al uso de sustancias, no especificadas.

Finalmente, la muerte del músico se produce tan sólo unas horas después que su equipo diera a conocer que había ingresado a cuidados paliativos por los problemas que le producía la insuficiencia hepática que adolecía.

¿Cuándo dejó Steven Harwell de Smash Mouth, la música?

Su retiro se dio tras un lamentable episodio a finales de 2021, cuando participó en un festival de música en donde lucía deteriorado.

Y es que luego de que fuera captado arrastrando las palabras de la canción que interpretaba; pronunciando de manera incomprensible algunas frases al micrófono e insultando a la audiencia en el lugar; su acción finalizó pero fue catalogada como errática.

El incidente causó preocupación entre sus fans, por lo que fue sometido a una serie de estudios que arrojaron que padecía encefalopatía de Wenicke, una afección que afecta las habilidades motoras y la funcionalidad del cerebro. Luego de dicho diagnóstico, se habían tenido pocas noticias sobre él.

Entre sus canciones más recordadas, se hallan temas como ''Walking on the sun'', ''Can't Get Enough Baby'', ''Then the Morning Comers''; así como el ya mencionado tema ''All Star'' o ''I'm a Believer'', ambos incluídos en la banda sonora de la aclamada película de DreamWorks: 'Shrek'.

