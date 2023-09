¿Por qué no salió al aire La Casa del Privilegio? Reclaman cancelación inesperada

¿Por qué no salió al aire La casa del privilegio? Esto es lo que se sabe. (Megamedia).

MÉXICO.— Luego del gran éxito que Televisa tuvo con La Casa de los Famosos México, pensó en volver a repetir la fórmula con el programa La Casa del Privilegio, sin embargo, este programa dejaría al descubierto la personalidad de ''políticos'', a diferencia del reality que contó con la participación de actores, influencers y conductores de TV.

Sin embargo, en Twitter se hizo tendencia la palabra Televisa, debido a que internautas exhibieron la cancelación inesperada del nuevo programa. Debido a que no salió al aire La casa del privilegio, las especulaciones se hicieron presentes; esto es lo que se sabe de su ''anulación''.

Resulta y resalta que Televisa había anunciado con bombos y platillos el estreno de #LaCasadelPrivilegio (sátira política) para el domingo a las 8 PM. Dicho anuncio lo hizo su estrella del momento Wendy Guevara pero dicho estreno NO OCURRIÓ.

En redes especulan Censura pic.twitter.com/dmLS2h4cGa — Hugo Alexander Maldonado (@HugoAMaldonado) September 4, 2023

La Casa del Privilegio no fue transmitida como se anunció, ¿por qué?

Desde hace un par de semanas atrás, la televisora de San Ángel anunció con gran alegría que este pasado domingo 3 de septiembre se estrenaría la serie La Casa del Privilegio.

Este nuevo programa de Televisa, según lo anunciado, sería una especie de parodia tanto a La Casa de los Famosos México como a la política mexicana, pues reconocidos imitadores, darían vida a figura como Andrés Manuel López Obrador, Claudia, Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard, Alejandro 'Alito' Moreno Cárdenas y hasta Xóchitl Gálvez Ruiz.

uD83DuDDE8? A pesar de haber grabado todo el fin semana intensamente, de último minuto TELEVISA canceló el estreno del programa #LaCasaDelPrivilegio



La Casa del Privilegio era un programa que hace una parodia de #LaCasaDeLosFamososMexico con los personajes de #ElPrivilegioDeMandar pic.twitter.com/XoEYGqi9sx — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 4, 2023

Asimismo se indicó que la productora a cargo de este nuevo "reality show" sería Rosa María Noguerón, la misma de La Casa en la que Wendy Guevara se convirtió en la ganadora indiscutible. Incluso Pablo Chagra y la integrante de ''Las Perdidas'' tendrían una participación especial.

Debido a todo lo armado, el público esperaba que este 3 de septiembre en punto de las 20:00 horas, pudiera ver el primer capítulo del programa, tanto en canal de Las Estrellas como en la plataforma de streaming Vix, pero inesperadamente éste no salió al aire.

??Censura?. Hoy no salió al aire "La casa del privilegio". @Televisa anunció que este programa estaría al aire el domingo por la noche y no se emitió... Qué pasó? Les llamaron desde Palacio Nacional??? pic.twitter.com/seRB5OoMhR — Carlos Lara Moreno (@CarlosLaraM81) September 4, 2023

Hasta el momento se desconoce por qué no fue estrenado el programa La Casa del privilegio, pero este hecho no pasó desapercibido, ya que en redes sociales, usuarios se quejaron de la cancelación sin previo aviso.

Asimismo, debido a la molestia y confusión que mostraron algunos televidentes quienes esperaban ver la comedia de corte político, sin tener pruebas, afirmaron que se trató de un caso de censura para Televisa.

“¿CENSURA, error o arrepentimiento del @Canal_Estrellas? Para hoy se anunció el estreno de #LaCasadelPrivilegio y NO OCURRIÓ, transmitieron otro programa2”, indicó el cibernauta ‘@soysamugz’.

“¿Qué no se supone que a esta hora deberían estar transmitiendo La Casa del Privilegio?”; “¿Alguien sabe por qué no transmitieron el programa La Casa del Privilegio? Me quedé esperando”; ¿Qué pasó con la Casa del Privilegio?”, fueron parte de los cuestionamientos de los espectadores.

TELEVISA se arrepintió y no trasmitió "La Casa del Privilegio" https://t.co/7P9vYVRmxZ — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 4, 2023

Cabe destacar que, hasta el momento no ha habido ningún tipo de explicación respecto a la aparente cancelación de la serie, así como tampoco la televisora ha emitido alguna postura.

No obstante debido a la inconformidad emitida por la audiencia, el portal N+ (que le pertenece a la empresa) reportó que La Casa del Privilegio saldrá al aire hasta este lunes 4 de septiembre, en punto de las 22:00 horas.

Pero es importante reiterar que esta reprogramación fue totalmente inesperada porque en ningún otro medio oficial de Televisa se publicó información de lo ocurrido.

Te puede interesar: El after de La Casa de los Famosos México. ¿Cuándo y cómo será?

Te puede interesar: Wendy Guevara confirma reality al lado de ''Las Perdidas''; así será su programa (VÍDEO)