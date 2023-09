Exhiben a Wendy Guevara y sus papás por presunto fraude; los acusan de robo (VÍDEO)

Wendy Guevara sigue en la cúspide de su carrera tras ganar "La casa de los famsoso México" y ahora que tiene millones de seguidores, la mayoría ha estado buscando adquirir productos de "La perdida", por lo que tanto ella como su familia decidieron abrir una tienda virtual con objetos y prendas que tengan el nombre, el rostro o alguna frase icónica de Wendy.

Sin embargo, ahora hay una nueva polémica que rodea a la influencer, pues usuarios están acusándola a ella y sus papás de fraude por incumplimiento en cuanto a la llegada de pedidos. Esto es lo que se sabe.

Denuncian a Wendy Guevara y sus papás por presunto fraude

Denuncian a Wendy Guevara y sus papás por presunto fraude

Fue Alejandro Zuñiga quien a través de su canal de Youtube explicó que hay una denuncia masiva en redes contra Wendy Guevara y sus papás

"Hay una denuncia masiva en redes sociales contra los papás de Wendy Guevara... Cuando Wendy empezó a tener este éxito masivo, empezaron a salir muchas tiendas virtuales vendiendo playeras del 'Team Infierno' o solo de Wendy... La familia se dio cuenta y ellos hicieron la tienda oficial,".

Alejandro Zúñiga señaló que el verdadero problema comenzó cuando iniciaron los envíos, pues la inexperiencia de la familia de Wendy perjudicó los procesos.

"Terminaron quedando mal, en nuestro grupo de Facebook ya hay varias denuncias, varias personas que han publicado que no les ha llegado la mercancía, y ha pasado mes, mes y medio".

Denuncian a Wendy Guevara y sus papás por presunto fraude

Además, el periodista reveló que la mercancía no va a llegar a los consumidores debido a que la tienda ya está cerrada; hasta el momento son varios los usuarios que se han quejado porque no han obtenido respuesta alguna sobre sus pedidos y mucho menos sobre la devolución de su dinero.

"Y ya cerraron la tienda, o sea a todas esas personas que están esperando su playera, no la van a recibir, no la van a recibir porque la familia de Wendy Guevara ya cerró la tienda y no respondió a todas esas personas que quedaron pendiente, pues pa mí, eso aquí y en China, se llama fraude y robo", mencionó el periodista.

Por supuesto que ni Wendy Guevara ni sus papás se han pronunciado al respecto, pero se espera que en las próximas horas o días salga algo más información sobre este presunto fraude por parte de la influencer y su familia.