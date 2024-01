EE.UU.— La actriz de la película “Black Panther“, Carrie Bernans, fue víctima de un accidente vehicular del cual resultó severamente afectada.

De acuerdo con medios internacionales, la actriz de Marvel fue atropellada por un automovilista, quien le causó múltiples fracturas, varias piezas dentales rotas y sin la capacidad inmediata de caminar.

Carrie Bernans tuvo que ser sometida a una operación pero a pesar de ello —y aún anestesiada— ha tenido que sustraerse leche para alimentar a su hijo de siete meses.

¿Cómo fue que Carrie Bernans, actriz de Marvel, fue atropellada?

Fue el medio estadounidense TMZ el cual informó sobre el actual estado de salud de Carrie Bernans,

Según el reporte del medio citado, la también exatleta de alto rendimiento, quien fue atropellada la noche de Año Nuevo, se encontraba con una amiga caminado por las calles de Nueva York.

Pero de repente se detuvieron en un negocio de comida rápida; minutos más tarde, un conductor de 44 años, que manejaba a máxima velocidad y bajo los efectos del alcohol, se estrelló entre las calles de West 34th street y la novena avenida.

El choque no sólo afectó a Carrie, también a ocho personas más; entre ellas, tres oficiales heridas, todas ellas se encuentran afectadas por múltiples lesiones.

Carrie Bernans, actriz de Marvel, se encuentra hospitalizada y sin poder caminar

Luego de que la actriz de la cinta “Black Panther” fuera atropellada, la señora Patricia Lee, mamá de Carrie, publicó las primeras fotos de la actriz internada en el Hospital Bellevue tras el fuerte impacto que recibió.

Las imágenes de inmediato causaron revuelo, pues en ellas se pueden apreciar las múltiples lesiones que sufrió, como fracturas y rupturas de dientes.

Por su parte, Carrie Bernans, mediante sus historias de Instagram, a pesar de las condiciones tan delicadas en las que está, ha agradecido estar con vida.

Sin embargo, le ha sido imposible no destacar su preocupación porque, en este momento, no puede caminar, y el parte médico no ha sabido definir si se trata de una condición temporal o permanente.

“He estado un poco ausente por un tiempo, por el cuidado de mi bebé, del que ahora se encarga mi hermana y mi familia, sólo quería agradecerles por sus oraciones y mensajes”, dijo la actriz en un vídeo en el que se le ve aún bajo los efectos de la anestesia.

Mamá de la actriz de Marvel pide dinero

Otro detalle que ha llamado la atención de este accidente es que la mamá de la actriz de Marvel, ha pedido a las personas que cooperen económicamente para solventar las intervenciones médicas que Carrie necesita.

¿Quién es Carrie Bernans?

Fue una atleta de alto rendimiento, quien también se forjó en las disciplinas de la economía, relaciones internacionales y el teatro.

Hace unos años debutó en la pantalla grande, al convertirse en una de las actrices que dio vida al escuadrón “Dora Milaje”, guardia personal del presidente de Wakanda, “Black Panther”, interpretación que la llevó a aparecer también en la famosa cinta “Avengers: Endgame”.

Sin embargo, ahora está siendo reconocida por ser parte de las afectadas tras un brutal choque en una avenida de Nueva York.