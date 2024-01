CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— AJ McLean, integrante de los Backstreet Boys, y Rochelle DeAnna anunciaron de manera conjunta su divorcio.

Desde hace un año estaban separados y, según versiones de ellos mismos, intentaban recuperar su matrimonio.

Ayer informaron que la decisión de divorciarse ya se había tomado.

En 2023, el cantante le dijo a TMZ que tras la separación trabajaría en sus propios demonios y que deseaba convertirse en una mejor versión de sí mismo.

AJ y Rochelle se casaron en 2011, después de seis años de noviazgo. A la boda acudieron sus compañeros y amigos de los Backstreet Boys Howie Dorough, Brian Littrell, Kevin Richardson y Nick Carter, quien está pasando por un difícil momento tras la muerte de su hermana Jean.

Hace un año, cuando recién se había dado la separación, Rochelle DeAnna le dedicó un emotivo y esperanzador mensaje a AJ, con el que los fans se emocionaron al pensar que era el presagio de que volverían a estar juntos: “Y cuando tus miedos desaparezcan y las sombras todavía permanecen, oh sí; sé que puedes amarme cuando no queda nadie a quien culpar. Así que no importa la oscuridad, todavía podemos encontrar un camino, porque nada dura para siempre, incluso la fría lluvia de noviembre”.

En el comunicado conjunto que compartieron en sus redes sociales, la pareja dejó en claro que seguirán sumando esfuerzos para sacar adelante a sus dos hijas menores Ava y Elliott.

“Como todos ustedes saben, hemos estado separados por más de un año y aunque hemos esperado una reconciliación, hemos decidido ponerle fin oficialmente a nuestro matrimonio. Es con profundo amor y respeto que hemos tomado esta decisión. Nuestro enfoque ahora es seguir adelante de la manera más saludable posible con la amistad y la cocrianza de nuestras hijas a la vanguardia de este próximo capítulo”, se lee.

Finalmente pidieron respeto a su privacidad en este momento. El cantanteacompañó la publicación con un emoticón de llanto. “Agradecemos su amabilidad, respeto y privacidad en este momento”.