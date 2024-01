NUEVA YORK (AP).—Taylor Swift sorprendió con un vestido verde ácido reluciente ayer en la alfombra roja de los Globos de Oro, Sandra Hüller arrasó con otro vestido verde de diosa y Margot Robbie encarnó a Barbie con un modelo de Armani Privé rosado hecho a la medida en la primera gala de la temporada de premios de Hollywood.

Colman Domingo honró al hombre que retrata en “Rustin”, el activista Bayard Rustin, con un esmoquin de Nehru adornado con broches, mientras que Lily Gladstone, estrella de la cinta “Killers of the Flower Moon (Los asesinos de la luna)”, y un nuevo rostro de las alfombras rojas, iba de blanco con una capa negra.

Uno de los más atrevidos de la moda, Timothée Chalamet, astro de “Wonka”, llevaba una chaqueta negra deslumbrante con pantalón de pitillo negros y una camisa del mismo color con algunos botones abiertos.

Robbie, la estrella y productora de la exitosa película “Barbie”, de las más postuladas de la noche, lució un vestido de Armani de lentejuelas rosa intenso con una boa de tul rosa. Su apariencia estaba inspirada en Barbie Superestrella de 1977.

Hüller, la estrella de “Anatomie d’une chute” (“Anatomía de una caída”), eligió un color entre esmeralda y verde aqua para desfilar en la alfombra en Beverly Hills, California. Su corsé tenía tirantes finos combinados con una falda de suaves pliegues que remataba en una cauda.

El maestro de ceremonias Jo Koy, Christian Friedel, Matty Matheson, Daniel Pemberton y Justin Hartley llevaban sus esmoquines con grandes solapas. Colman Domingo tomó una dirección diferente con un look negro personalizado del nuevo director creativo masculino de Louis Vuitton, Pharrell Williams. Lo complementó con broches de perlas y joyería rojas, y un pendiente de una sola perla.

“Nehru fue en realidad, ya sabes, el primer primer ministro de la India, y era colega de Bayard Rustin, a quien represento esta noche como actor principal en una película. Todo cuenta la historia. Para mí, pensé, oh, Nehru. Representaba paz, fuerza y amor”, dijo Domingo a The Associated Press.

En cuanto a su pendiente, sonrió: “Perla. ¿Por qué no? ¿Por qué no?”. Sus botones eran de nácar.

Dua Lipa apareció con un Schiaparelli a la medida con un collar antiguo de Tiffany & Co. de 1962. Helen Mirren optó por dos tonos de violeta, incluido un abrigo, de Dolce & Gabbana. Julia Schlaepfer desfiló con un vestido blanco al estilo del viejo Hollywood de Danielle Frankel con un drapeado impecable en su cuello alto y la espalda descubierta.

Jennifer López también optó por un estilo del viejo Hollywood en rosa claro con una capa con enormes adornos florales.

Quinta Brunson, a menudo destacada en la moda, lució un vestido de Balmain color champán que caía hasta los tobillos con un cuello cruzado y brillo discreto.

Un puñado de estrellas optaron por rojo: Da’Vine Joy Randolph con volantes en la cintura y en su amplio escote de Rodarte, y Alma Pöysti con un vestido brillante con hombros descubiertos y una falda de gala amplia. Heidi Klum también representó al equipo rojo con un look sin tirantes y una enorme falda con abertura. Selena Gómez, también eligió el rojo, para un divertido vestido con falda asimétrica que comenzaba arriba de la rodilla.

Rachel Brosnahan, Florence Pugh y Ayo Edebiri también vistieron de rojo.

Otros brillaron en plata, incluida Julia Garner con un look atrevido con grandes adornos y aberturas laterales de Dior Haute Couture.

Oprah, para celebrar la adaptación cinematográfica del musical “The Color Purple” (“El color púrpura”), continuó su racha morada con un vestido ajustado de manga larga.

La mayoría de los hombres optaron por un estilo sobrio, pero no Chris Perfetti, quien iba sin camisa con un atrevido traje a rayas y una enorme rosa negra en la solapa. Tyler James Williams siguió el mismo camino, aunque su flor era color crema. Jeffrey Wright optó por un tradicional esmoquin negro.

Otros estilos

Hubo algunos estilos curiosos, incluida Meryl Streep con una falda y chaqueta brillante negros con una blusa blanca con lazo y Natasha Lyon con un vestido blanco con un corsé puntiagudo que se alzaba por encima de su cuello.

Billie Eilish, con el cabello rojo brillante y negro, tenía un estilo similar a una maestra con una blusa blanca, falda marrón y una chaqueta negra de gran tamaño, así como anteojos. Su estilo corrió a cargo de Willy Chavarría.

Jodie Foster también remitía a una maestra de la escuela, sólo que vestida para una fiesta con un cuello alto de lentejuelas y un cinturón sobre una voluminosa falda plisada de Alberta Ferretti.