CIUDAD DE MÉXICO.— Mediante una fotografía, Paco Stanley confirmó que se casó con la conductora Joely Bernat, sin embargo, tras confirmar su enlace nupcial, surgió la duda sobre por qué no invitó a los conductores del programa Hoy a su boda.

Tras las críticas que recibió el también comediante, él mismo aclaró porque “no fueron invitados” sus compañeros a su boda.

Paul Stanley se casó, ¿por qué los conductores del programa Hoy no fueron invitados a la boda?

El pasado lunes 8 de enero, el también hijo de Paco Stanley sorprendió al confirmó que se casó por el civil con su prometida Joely Bernat, luego de que el pasado mes de enero de 2022 se comprometieron en París.

En una reciente emisión del matutino de Televisa, el conductor detalló que su enlace nupcial se realizó mediante una ceremonia íntima a finales de diciembre, durante unas vacaciones en Canadá.

Sin embargo, sus colegas del programa Hoy aparentemente “no fueron invitados” al evento social. Pero el mismo Paul explicó que no es que no fueran invitados, sino que en realidad la boda se llevó al cabo en un evento privado (destacando el carácter discreto de la celebración).

En el matutino se mostró la primera fotografía de la boda de Stanley y Joely, misma que evidenció la importancia que le otorgó la pareja a la intimidad de su enlace matrimonial.

No obstante, luego de que Paul diera detalles de su casamiento, Galilea Montijo y Raúl Araiza no dudaron en “reclamar” que no habían sido invitados.

A esta queja se unió Andrea Legarreta, Tania Rincón y Andrea Escalona, quienes afirmaron que dejaron los vestidos listos para el evento y nunca los utilizaron debido a que Paul no se les avisó.

Tras los “reclamos” de sus compañeros, Paul Stanley mencionó que tenía un poderoso motivo por el que no invitó a sus compañeros; detalló que la boda fue tan solo por el civil y que el magno evento será cuando se realice por la iglesia.

“Me fui a Vancouver, primero a Whistler, con mis papás, la pasamos muy bonito, ¿quieren saber cómo iniciaron mis vacaciones?, chequen nada más cómo”, mencionó Stanley previo a la revelación de la foto de su matrimonio, la cual generó sorpresa, pero también desató las felicitaciones.

¿Quién es Joely Bernat, la ahora esposa de Paul Stanley?

De acuerdo con información que ha compartido el presentador de TV en varias transmisiones del matutino de Televisa, y datos que proporcionó la propia Joely Bernat, se sabe que nació el 10 de enero de 1989 en Puerto Rico y actualmente tiene 34 años de edad.

Durante su infancia, se trasladó con su familia a Miami, Estados Unidos, y más adelante se estableció en República Dominicana.

Según una publicación de la revista TVyNovelas, Joely Bernat ingresó al mundo del modelaje a una edad temprana y se coronó como ganadora del concurso ‘Miss Mundo Dominicana’ en 2013.

Su belleza, encanto y habilidades como modelo le abrieron las puertas para trabajar con Don Francisco en el programa Sábado Gigante, donde conoció a Paul Stanley.