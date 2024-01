La polémica entre Anette Cuburu y Andrea Legarreta aún no ha acabado y aunque muchos se han ido contra la presentadora de Telemundo y la han tachado de envidiosa, también hay quienes han criticado y exhibido los malos tratos de la conductora de Hoy en varias ocasiones.

Tal es el caso de Atala Sarmiento, quien en días pasados comentó que cuando fue de visita al matutino de Televisa, su llegada tampoco fue del agrado de Andrea Legarreta ni Galilea Montijo, y la actitud de ambas dejó mucho que desear. Esto fue lo que dijo.

¡Se le va a la yugular!😱 Annette Cuburu arremete en contra de Andrea Legarreta, pues asegura que es una mala persona y habría provocado una de las peores épocas de su vida.😳



GHpic.twitter.com/QP9W2TRy3e — POSTA Durango (@POSTADurango) January 3, 2024

Atala Sarmiento revela maltrato de Andrea Legarreta

Fue el reportero Isaac Alcalá quien en su cuenta de youtube publicó una entrevista con Atala Sarmiento en la que confesó que Andrea Legarreta había tenido una actitud bastante grosera durante su llegada a “Hoy” y lo mismo le sucedió con Galilea Montijo.

La exconductora de Ventaneando afirmó que fue a Televisa de manera “forzosa” debido a los problemas que había tenido tras su salida de TV Azteca por los problemas con Pati Chapoy, sin embargo, tras visitar “Hoy”, hubo dos conductoras que la recibieron con “reservas”.

“No fue fácil mi llegada a Televisa…muchos me recibieron con reserva y había cosas que me parecían muy inmaduras e irrespetuosas, como cuando visite el programa ‘Hoy’…”, recordó

Atala dijo que apenas llegó al foro, Andrea Legarreta y Galilea Montijo tomaron la decisión de salirse para no convivir con ella en el programa.

El reportero le preguntó a la presentadora si había tenido una especie de acercamiento con Andrea Legarreta después de aquella polémica y dijo que no, que por el contrario en una entrevista declaró que estaba molesta con Atala porque alguna vez hizo llorar a su mamá, Isabel Martínez, quien falleció en julio 2023.

“No, ni ninguna conversación…o acercamiento, nunca entendí bien de qué se trató, pero ella tenía una entrevista con Adela Micha y ahí dijo que yo había hecho llorar a su mamá por un comentario que hice sobre su padre y tal, y me parece aunque ella dijo que era una persona educada y en caso de visitar su lugar de trabajo me saludaría y no pasó… nunca entendí bien”, comentó Atala Sarmiento sobre su trato con Andrea.

Lo bueno es que no hay pruebas SANTA ANDREA LEGARRETA 🤣🤣🤣🤣🤣 insisto desde el amor @AndreaLegarreta es mustia y 💩 y de doble moral 🤬 pic.twitter.com/wW4VK0RHg7 — Economista (@ngl1970) January 9, 2024

Anette Cuburu llegó con la espada desenvainada al programa de Maxine Woodside.

Cuestionó a Ernesto Buitrón por haber dicho que firmó un contrato en Telemundo y más adelante lo llamó el "nuevo" Kaffie.#TodoParaLaMujer #AnetteCuburu #AndreaLegarreta pic.twitter.com/WwJoKWnGDC — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) January 9, 2024

Respecto a Galilea Montijo declaró que tampoco sabe qué problema tiene la también conductora de “Netas divinas” con ella, pues cree que se está tomando personal algo que no le corresponde y que tampoco la involucra.

“Lo de Galilea lo entiendo menos, creo ella está comprando un pleito que no es suyo, me parece en una ocasión ella dijo que no le caía bien y nunca seriamos amigas…”, finalizó Atala Sarmiento

Lee aquí: Erik Rubín reacciona al “romance” de Andrea Legarreta; le “responde” a Anette Cuburu