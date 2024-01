Joselyn Tiburcio, exparticipante de “Pequeños Gigantes“, conducido por Galilea Montijo, ha causado polémica en redes sociales luego de que reapareciera vendiendo palomitas en un cine.

Fue mediante TikTok que los usuarios reconocieron a la joven de aproximadamente 20 años de edad y tras varias preguntas, Joselyn confirmó que es ella la niña de Pequeños Gigantes y que ahora trabaja en una conocida cadena de cines. Esto dijo.

Joselyn Tiburcio de Pequeños Gigantes ahora trabaja en Cinépolis

A través de un vídeo de 40 segundos, Joselyn Tiburcio reveló que sí participó en Pequeños Gigantes, programa de Televisa que se enfocaba en el talento infantil.

La exparticipante se dedica a compartir videos en su espacio de trabajo, desde parodias, sketchs y algunas anécdotas, pero en los comentarios de sus clips algunos usuarios la reconocieron, a lo que ella decidió dar a conocer el motivo por el que se alejó de la televisión al grado de estar ahora trabajando como vendedora en un cine.

“Desde hace días me han estado poniendo mensajes, y creo que es uno de los que más ha tenido likes, preguntándome si soy la niña de Pequeños Gigantes, y sí, sí soy. Yo fui la niña que participó en el 2010 en el programa donde estaba Galilea Montijo y eso. Y dirán: “pero Jocelyn, ¿qué pasó?”. Todos crecemos, tenía en ese entonces 10 años y en ese entonces me iba muy bien, gracias a Dios fui a muchas giras en Estados Unidos, en México, hice muchas cosas”, mencionó.

Aunque expresó que el haber participado en “Pequeños Gigantes” le trajo mucho éxito a su vida personal; tiempo después ésta dio un giro de 180°, ya que “el universo” no le permitió seguir cantando.

“Con el tiempo intenté seguir cantando, pero ya no se pudo. Realmente no fue algo mío, sino vibras del universo que dijeron: “Mi niña este no es tu lugar”. Pero, gracias por recordarme, porque en su momento mucha gente me apoyó. Lo agradezco infinitamente“, finalizó.

Usuarios piden regreso de Joselyn de Pequeños Gigantes

Como era de esperarse, el video que actualmente cuenta con más de 7 millones de reproducciones y más de 300 mil me gusta, recibió varios comentarios por parte de usuarios, quienes lamentaron que su carrera se haya truncado, pues mencionaron que tenía una bonita voz.

“Te lo juro que hasta la fecha tengo muy presente tu versión de Castillos en el Aire”; “Empieza a sonar Rosa Pastel de Belanova”; “Castillos, cantado por ti era mi top”; Siempre serás mi favorita de Pequeños Gigantes. Cada vez que veo tu presentación de Castillos de Amanda Miguel se me salen las lágrimas”, se lee en algunos de los comentarios.

