La confianza en el director fue determinante para que Sofía Vergara se pusiera al frente del proyecto. “No lo hubiera hecho sin Andi. Yo tenía mis inseguridades. Es un personaje atormentado, no estaba acostumbrada a trabajar en español, pasar de la comedia al drama tiene su complejidad”, subrayó.

“No he querido glamurizar su vida pero sí humanizar el personaje”, indicó el director, y Sofía Vergara incidió en que no quería que el espectador la “odie desde el primer momento, quiero que la gente la entienda”.

La actriz recordó que creció en Colombia y conocía los nombres de narcotraficantes, pero no sabía que había una mujer entre ellos. La atrajo la historia de esta mujer que crió a cuatro hijos, que al mismo tiempo fue capaz de “amar tanto y convertirse en un monstruo”.

La historia se sitúa en el Miami de finales de los años 1970 y principios de 1980, cuando Griselda llega de Colombia tras dejar atrás el mundo de las drogas en el que se movía su esposo, pero al que ella acaba sucumbiendo “porque no tiene dinero y es lo único que conoce”, afirmó Sofía Vergara.

Pero lo que peor llevó fue empezar a fumar a los 50 años. “No he fumado en mi vida, me enseñó Andi (el director) y a meterme coca también”, dijo en broma.

“Acostumbrada a verme bonita, una de las cosas que me ha resultado más difícil es transformar mi físico”, comentó la actriz de “Modern Family”, que rememoró las tres horas de maquillaje a las que debía someterse para colocarse una prótesis dental, ensanchar su nariz o ponerse una peluca.

De un vistazo

Secreto de belleza

En una charla con la revista “Aló”, Sofía Vergara profundizó sobre su secreto para mantener su aspecto joven y atractivo a sus 51 años, y para lucir asombrosa. “Yo creo que he tenido suerte, porque soy súper fotogénica, nada más. No tengo ningún secreto, ya los años me acompañan”, dijo entre risas.