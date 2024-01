Paolita Suárez, integrante de “Las perdidas”, se encuentra hospitalizada luego de que su novio, Jesús Castro, la golpeara gravemente en la cara y, además, le rompiera dos costillas y la nariz.

Wendy Guevara fue quien confirmó la noticia la noche del pasado miércoles 10 de enero cuando su amiga estaba en una cama de hospital con el rostro lleno de sangre e hinchado debido a los golpes que recibió.

Ahora, ha sido la mamá de Paola, quien rompió el silencio sobre lo que le sucedió a su hija y reveló que el que fuera su prometido ya la había violentado en otras ocasiones además de que lo tachó de agresivo.

Novio de Paolita Suárez la agredió en Navidad

A través de un vídeo en vivo, la mamá de Paola Suárez, integrante de Las Perdidas, reveló que ella no estaba de acuerdo con la relación de su hija y su expareja, pues fue testigo de un ataque violento por parte de Jesús Castro Gómez.

La señora se mostró muy preocupada y confesó que en estos momentos no puede acompañar a su hija porque vive en San Luis Potosí, además, señaló que no estaba al tanto de la situación y únicamente sabía lo que había dicho Wendy Guevara en sus vídeos.

“Mi Pao es muy dadivosa con mucha gente, apoya a mucha gente y esto que está pasando no se lo deseo a nadie, pero sí tengo mucho coraje”, mencionó la mamá de la influencer.

Por otro lado, argumentó que se sentía molesta porque desde hace un par de semanas Paola Suárez terminó su relación con su novio por esa misma razón, pues se había puesto violento y hasta le arruinó su cena en Navidad pero ella decidió perdonarlo.

“Este chico ya había tenido problemas con Pao, habían terminado, incluso yo le comenté algo antes de la Navidad, pero quedamos en que íbamos a convivir en familia, y no pasó nada de eso porque se enojaron y tuvieron problemas. Yo me molesté porque este chico fue a mi casa a patearme la puerta y yo no lo quería dar a saber”, mencionó.

La mamá de Paola señaló que ella había tratado de no meterse en la vida de su hija, sin embargo, ya está desesperada por lo que está viviendo.

¿Quién es José de Jesús Castro, prometido de Paola Suárez de ‘Las Perdidas’?

El novio de la integrante de ‘Las Perdidas’ se llama José de Jesús Castro, de quien se desconoce su edad, pero se sabe que es más joven que Paola, quien tiene 31 años.

Desde que se dio a conocer que Paolita Suárez estaba hospitalizada, el prometido de la influencer dio la cara a las cámaras y explicó lo que en verdad había sucedido.

Según Jesús, dijo que fue la integrante de Las Perdidas quien lo ahorcó y por eso él se defendió; además, señaló que ambos estaban drogados y que pondría una contrademanda.

“Los dos andábamos drog4dos y cuando ella me estaba ahorcando, yo la aventé. Al lado de su cama hay una lámpara y ahí fue donde se pegó en la cara, porque yo no le pegué”

Durante la tarde este jueves, una cuenta en Instagram con nombre de José de Jesús Castro Carmona publicó diversos videos en los que además de contar su versión de los hechos tras agredir a Paola Suárez, posteriormente hizo un clip en el que pidió disculpas a la que es aún su prometida.

“Lamento sinceramente mis acciones y el dolor que te causaron. Perdóname por no haber actuado de manera adecuada.Me equivoqué y quiero disculparme contigo, Asumo la responsabilidad de mis acciones y estoy dispuesto a hacer lo necesario para enmendarlo. Pido disculpas por cualquier daño que haya causado”.

