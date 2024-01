CIUDAD DE MÉXICO.—Ayer se revelaron las postulaciones de los People’s Choice Awards, donde los fanáticos de la cultura pop y las tendencias tendrán la posibilidad de elegir a los ganadores mediante votaciones en línea.

Para esta premiación se contempla lo más destacado del año, en ámbitos de películas, televisión y música, además de las estrellas más populares del momento.

La ceremonia de entrega contará con el actor y escritor chinocanadiense Simu Liu, como anfitrión, y se llevará a cabo el domingo 18 de febrero, desde Barker Hangar en Santa Mónica.

“Estoy muy agradecido de que me hayan pedido que asuma el rol de anfitrión de los People’s Choice Awards 2024. Es emocionante celebrar este increíble año en la cultura pop y hacerlo con los increíbles fans que hacen posible lo que hacemos”, dijo Liu en un comunicado.

“Barbie”, el fenómeno cinematográfico de Greta Gerwig se llevó de gane las menciones en las categorías de cine, al obtener nueve nominaciones, incluidas las candidaturas a Película del Año, Colaboración musical del Año, y Estrellas Femenina y Masculina del Año por las actuaciones de Margot Robbie y Ryan Gosling.

Por otra parte, en la importante rama de televisión, “Only Murders in the Building” se colocó al frente, con siete menciones, enfrentándose con series como “The Las Of Us”, “The Morning Show” y “Ted Lasso”.

En cuanto a la música, Luke Combs, Nicki Minaj, Morgan Wallen y Taylor Swift buscarán cinco premios. Cabe resaltar que Swift fue postulada en la terna de Película del Año por “The Eras Tour”.

Las votaciones ya se encuentran abiertas al público en el sitio oficial www.votepca.com