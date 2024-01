CIUDAD DE MÉXICO.— Anette Cuburu volvió a ser cuestionada sobre su polémica pelea con Andrea Legarreta a quien señaló de ser una “mala persona” e “infiel”, pues según la exconductora de Venga la Alegría, tiene pruebas de que su colega sostiene una relación amorosa de años con Bernardo Gómez, importante ejecutivo de Televisa.

Sin embargo, en esta ocasión fue cuestionada sobre el mensaje que Erik Rubín le “envió” luego de enterarse de las fuerte declaraciones que emitió en contra de su expareja sentimental y la mamá de sus dos hijas.

A diferencia de las palabras que Anette emitió en contra de Andrea, la expresentadora de TV Azteca llenó de halagos al cantante.

¿Cuál es su relación entre Anette Cuburu y Erik Rubín? La conductora halaga al ex de Andrea Legarreta

La exconductora del programa Venga la Alegría en una reciente rueda de prensa fue cuestionada sobre la “respuesta” que el intérprete de “Cuando mueres por alguien” emitió a modo de defensa de su expareja.

Sobre las palabras de Erik Rubín, Anette Cuburu destacó que no tiene nada contra él, por el contrario, afirmó que ” lo adora”. Asimismo, la presentadora de TV dijo que considera que el cantante es “un caballero” e “hizo lo correcto” al defender a la mamá de Nina y Mía (sus hijas).

“A Erik lo adoro, me cae perfecto, me parece un caballero e hizo lo correcto, de salir a dar un comunicado defendiendo a la madre de sus hijos, así que lo felicito, yo no tengo nada contra Erik Rubín más que admiración como artista y siempre hemos sido buenos amigos”, detalló Anette.

De igual modo, la rubia sostuvo su postura, pues manifestó que no tiene porque darle una disculpa a nadie, porque lo que hicieron fue meterse con ella y su familia.

“No tengo por qué darle una disculpa a nadie si con quienes se metieron fue conmigo y con mi familia”, expresó la conductora al en su regreso al teatro después de 20 años.

Y nuevamente Anette lanzó lo que parece ser una indirecta hacia Andrea Legarreta, pues sostuvo que ella es una “buena persona y “nunca le ha hecho daño a nadie”, así como tampoco sería capaz de quitarle el trabajo a nadie.

“Yo siempre he sido una buena persona y a la gente buena le va bien, nunca le he hecho daño a nadie, no me meto en la vida de nadie, nunca le quitaría el trabajo a nadie, antes me muero porque sé lo que cuesta tener un trabajo en la vida y que todos tenemos que sacar adelante cosas, no soy una persona de mal, pero siempre voy a defender a mis hijos”, explicó la también actriz.

Anette Cuburu afirma que ella nunca atacó a una de las hijas de Erik Rubín y Andrea Legarreta

En el encuentro con distintos medios, Anette Cuburu fue cuestionada sobre si no por qué ella si atacó a una de las hijas de Erik Rubín y Andrea Legarreta.

Pero la rubia afirmó que ella jamás arremetió en contra de alguien más que no fuera su colega.

“Yo nunca mencioné a ningún niño, en ninguna entrevista, ni en el comunicado, más que a los míos, jamás mencionaría a ningún otro niño…”, externó Anette.

Asimismo, Anette Cuburu argumentó que “no le da gusto que ataquen a nadie”.

“A mi no me da gusto que ataquen a nadie, nada más hay que respetarnos, no he hecho jamás mi carrera ni mi vida de escándalos. Nunca fuimos amigas, ni conoce mi casa, ni yo la de ella, pero tampoco me da gusto que hablen de ella, ni de nadie”, puntualizó la conductora de TV.

Es importante mencionar que tras las polémicas declaraciones de la expresentadora de TV Azteca, Nina Rubín (hija menor de Andrea y Erik) se vio afectada, pues en redes sociales se empezó a especular sobre la paternidad del cantante.

Finalmente, Anette Cuburu reiteró que no fue ella quien revivió el conflicto que tiene con Andrea Legarreta desde hace 16 años, pues ella simplemente salió en defensa de sus hijos.

“Yo no lo reviví, fue una entrevista que mi hijo me enseñó en su teléfono. Mis hijos ya son grandes y cuando esto pasó a mí no me importó, todo mundo nos reímos y todo mundo lo aclaró en su momento; pero ya que ellos lean algo pues ya es distinto, ya es proteger a tu familia, proteger a tus hijos, a tu gente; entonces estar dando entrevistas, hablar de otra persona sin tener pruebas y estar tirando todo al aire, además de muy grave es incorrecto”, mencionó la conductora de TV.