CIUDAD DE MÉXICO.— A semanas de dar a conocer que tuvo que ser hospitalizada de emergencia, Lesslie Polinesia generó la preocupación de sus seguidores al confesar que nuevamente se encuentra en un nosocomio.

Debido a que la youtuber se encuentra embarazada, se especuló que probablemente había nacido su hija, pero ella misma se encargó de revelar por qué tuvo que ser internada de emergencia nuevamente.

Lesslie Polinesia fue hospitalizada, ¿qué le pasó?

La también influencer sorprendió a sus seguidores al informarles que a semanas de dar a luz, otra vez fue hospitalizada de emergencia.

Mediante un vídeo compartido en su canal de YouTube, la integrante de ‘Los Polinesios’ explicó que presentó contracciones.

“Entré por urgencia porque estaba teniendo contracciones muy duras y que no podían parar… ”inició relatando la también empresaria.

Pero debido a que a penas tiene siete meses de embarazo, esta situación alertó a su ginecólogo, pues su bebé todavía no se encuentra lo suficiente fuerte para nacer.

“Cuando yo llego al hospital en la noche, yo ya estaba en labor de parto. Mi ginecólogo hizo todo lo posible en controlar estas contracciones para que bebé no saliera en la semana 30…”, explicando la youtuber.

Asimismo, en el vídeo Lesslie Polinesia dio a conocer el momento en que le dan el diagnóstico sobre su embarazo, y una llamada que hizo con sus hermano y familia para revelar la decisión que tomaron tras haber sido sometida a un estudio médico.

“La bolsa de la bebé está rota, tenemos que cuidar que no se me infecte. Lo que significa que me voy a quedar aquí hasta que nazca”, señaló la influencer.

De igual manera, la creadora de contenido recordó que le faltan todavía 10 semanas para que su bebé termine de crecer lo necesario.

“Llevo 10 días en el hospital el día de hoy me dieron una noticia y es que la bebé la van a sacar en la semana 34, 35; viene siendo un mes antes. Por salud de ella y por salud mía…”, puntualizó Lesslie.

Lesslie de ‘Los Polinesios’ rompe en llanto por el prematuro nacimiento de su hija

En su vídeo, la influencer no pudo contener las lágrimas al explicar que ella deseaba que su hija naciera en el tiempo que se tenía programado.

Pero estaba consiente de que era mejor que ya llegará al mundo, pues debido a la ruptura de las membranas de la placenta que envuelve a la bebé, la vida de la pequeña corre peligro.

“Cuando las membranas del globo se rompen está muy expuesta la bebé, entonces corre mucho peligro… pero si la bebé necesita nacer esas semanas… pues hagámoslo”, explicó Lesslie Polinesia rompiendo en llanto.

¿Por qué dicen que la hija de Lesslie Polinesia ya nació?

Tras esta alarmante publicación, hasta el momento no ha habido más actualizaciones de su estado de salud, por ello algunos internautas consideran que la integrante de ‘Los Polinesios’ ya es mamá.

Cabe destacar que, lo último que la creadora de contenido muestra en el vídeo publicado este pasado 15 de enero, fue lo grabado el 24 de diciembre de 2023, por lo que sus seguidores se mantiene en incertidumbre.