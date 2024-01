CIUDAD DE MÉXICO.— En días recientes, los pasos de Anette Cuburu han estado marcados por la polémica. Y aunque ella misma afirmó que su pelea con Andrea Legarreta había concluido, la controversia “la persigue”.

Ahora, la exconductora de Venga la Alegría ha desató la crítica en su contra luego de que presuntamente le hiciera un desplante al presentador de TV, Pedro Sola.

Si bien Anette se ha definido como “una buena persona”, internautas no piensan lo mismo, pues destacaron la “mala actitud” que tuvo con el también apodado ‘Tío Pedrito’ en plena transmisión en vivo del programa Ventaneando.

¿Anette Cuburu “no tolera” a Pedro Sola? Critican su actitud con el conductor de Ventaneando

Anette Cuburu regresó a la televisora del Ajusco, pero no para retomar su lugar en el matutino Venga la Alegría; simplemente estuvo como invitada en una reciente emisión del programa Ventaneando.

Sin embargo, la presencia de la exconductora de TV Azteca de inmediato generó controversia, pues varios consideraron como un “desplante” hacia ‘Pedrito’ Sola que la rubia no “quiso” saludar al presentador del programa de espectáculos.

Y aunque la expresentadora del programa Hoy asistió al Ventaneando para hablar de la obra de teatro en la que estará actuando, esto pasó a segundo plano, pues los internautas se enfocaron en su comportamiento hacia Pedro Sola

En un vídeo que circula en redes sociales se puede observar a Anette Cuburu llegando al foro de televisión. Como toda invitada saluda a todos los conductores excepto a Pedro Sola (uno de los presentadores estelares de la emisión).

Y aunque Daniel Bisogno, Mónica Castañeda y Linet Puente, presenciaron cómo Anette Cuburu “ignoró” a Pedro Sola, todos ellos disimularon.

Sin embargo, como en ningún momento la exconductora de Venga la Alegría se acercó a Pedrito Sola, esto de inmediato generó especulaciones de una mala relación entre ambos.

Tras la difusión de este vídeo, internautas no dejaron pasaron desapercibida la “actitud” de Anette Cuburu, por lo que afirmaron que no quiso saludar al ‘Tío Pedrito’. Asimismo, destacaron que fue evidente que no tienen la mejor de las relaciones.

Pese al revuelo que se generó ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.