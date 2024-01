MONTERREY.— Luis Antonio López Flores, mejor conocido como ‘El Mimoso’, decidió pronunciarse sobre el delicado señalamiento que su todavía esposa ha emitido en su contra.

Y luego de que este pasado 16 de enero de 2024, el también exintegrante de la banda El Recodo se convirtió en tendencia de redes sociales, el cantante de regional mexicano decidió responderle a María Elena Delfín Valdez.

Esto dijo ‘El Mimoso’ sobre la denuncia de violencia en su contra

El cantante de regional mexicano fue denunciado públicamente por su esposa María Elena, quien a través de una grabación lo acusó de violentarla física y psicológicamente.

Y luego de que se difundiera la polémica declaración de la esposa del cantante, éste decidió responderle.

Por lo tanto, al igual que su aún pareja sentimental, a través de un vídeo publicado en redes sociales, ‘El Mimoso’ no solo negó los señalamientos en su contra, los cuales calificó como graves; sino que también afirmó que jamás se atrevería a dañar a María Elena Delfín ni a ninguna otra mujer.

“Nunca me atrevería a tocar de esa manera a una mujer”, expresó el exvocalista de la banda El Recodo.

Y agregó ‘El Mimoso’: “Que Dios, en este momento, me quite la vida si yo he tocado ni a ella ni a nadie en la vida. Esta es una acusación muy fuerte en mi contra. Jamás me atrevería a hacerle un daño a una mujer”.

En cuanto a las razones que llevaron a María Elena Delfín Valdez a denunciarlo públicamente, Luis Antonio López prefirió no ahondar en detalles, pero sí aclaró que se tratan de conflictos económicos y no de otra índole como indicó María Elena.

“Creo que más que el problema físico y psicológico, el problema es económico, y la verdad tuve que poner un alto”, indicó en su grabación el exvocalista de la banda El Recodo.

No obstante, María Elena no solo lo denunció por presuntamente violentarla, sino que también confesó que teme por su vida, y es por ello que decidió “exponerse”. Asimismo, la mujer lo responsabilizó por lo que pudiera pasarle.

“Hago este llamado al público en general, porque siento que si algo me sucede es completamente responsabilidad de él, de Luis Antonio López Flores y las autoridades de Monterrey que no han hecho nada al respecto”, aseveró la mujer.