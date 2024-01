CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Cuando se piensa en la figura de El Zorro, una clase de superhéroe que protege a los oprimidos, de inmediato viene a la mente la imagen de Antonio Balderas, quien interpretó el personaje en 1998, pero esto no intimidó a su compatriota Miguel Bernardeau para darle vida en una nueva serie que hoy llega a la plataforma de Prime Video.

“Fue un guión que caminaba bien desde el principio y me interesó mucho hacerlo por eso, porque marcaba a un Zorro diferente, aunque mantenía aspectos que funcionaban del anterior. Cabe aclarar que éste es Diego de la Vega, no Murrieta (personaje de Banderas), por eso no he sentido tanta presión como la que pensaba sentir”, explicó Bernardeau.

En esta ocasión, Diego de la Vega vuelve a California para vengar la muerte de su padre, pero en el proceso es elegido como el nuevo Zorro, protector de los desvalidos, lo cual le implica la responsabilidad de descubrir lo que esto significará en su vida.

“He afrontando el reto disfrutando el proceso lo máximo posible, tanto en la creación del personaje como en la filmación, pero también soltando la responsabilidad y el ego, porque hacer El Zorro no es solamente trabajo de uno, éste es lo que es por todo lo que hay a su alrededor; cuando entiendes eso se te quita un poco de presión”.

En este camino Diego de la Vega se ve acompañado por un amor del pasado, Lolita Márquez (Renata Notni), quien además de ser la manzana de la discordia entre el héroe y el capitán Enrique (Emiliano Zurita), es una mujer de armas tomar.

“Parte de la magia de esta nueva versión de El Zorro es que tiene muchos temas que van a conectar con el público, por eso me encanta que mi personaje sea la muestra de que uno siempre puede ser lo que quiere, que no tienes que encajar en un molde”, comentó Notni.

Pero también aborda temas coyunturales como la apropiación de tierras, la violencia y hasta la opresión, no sólo para las mujeres, también para los pueblos originarios; aunque Diego señaló que este no es el objetivo de la serie, ya que busca ser un producto de entretenimiento familiar con el cual todos la pasen bien.