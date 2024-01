Pato Araujo sufrió un terrible accidente en Exatlón México el pasado miércoles. El futbolista tuvo un golpe en la cabeza durante la emisión del programa y tuvo que ser atendido inmediatamente por paramédicos y posteriormente fue llevado al hospital.

Hasta el momento, es poco lo que se sabe del estado de salud del participante de Exatlón México pero se conoce que tuvo una severa lesión en el cráneo y perdió mucha sangre. Aquí los detalles.

¿Cómo fue el accidente de Pato Araujo en Exatlón México?

Fue durante la batalla colosal de la emisión del miércoles que se encontraban compitiendo Ana Lago y Andrea Medina, sin embargo, Pato Araujo se encontraba caminando por fuera del circuito mientras apoyaba a la gimnasta mexicana y su compañera dentro del equipo rojo, y fue ahí cuando ocurrió el terrible accidente en el que se golpeó la cabeza.

Tanto participantes del equipo rojo y azul se acercaron bastante preocupados para poder pedir ayuda y la carrera entre las atletas tuvo que detenerse, pues Patricio Araujo estaba sangrando mucho de la cabeza y se encontraba desorientado.

¿Cuál es el estado de salud de Pato Araujo tras su accidente?

Fue durante la transmisión de este jueves en Venga La Alegría, que desde República Dominicana, el doctor Arturo Ruíz Coronel, quien está atendiendo a Pato Araujo tras su lesión, reveló cuál es el estado de salud del futbolista.

Ante esto, el especialista comentó que “Capitán Araujo” tuvo un golpe muy grave que le produjo un trauma craneal y una hemorragia por la cual perdió mucha sangre.

“Es una herida bastante considerable, un trauma craneal, con una herida cortante en la piel cabelluda. Fue una herida considerable, grande, con una hemorragia importante, aproximadamente perdió 300 mililitros de sangre”, explicó.

Pese a su estado delicado, Ruíz Coronel indicó que él, junto al equipo de paramédicos, pudieron estabilizar a Pato todavía en el área de juego, donde fue atendido con las atenciones básicas para, posteriormente, trasladarlo a urgencias.

“Se le dio la atención primaria, la estabilización, se tomaron los estudios prudentes para poder determinar si podemos meterlos a quirófano y reparar la herida; una herida muy grande”.

¿Cómo se encuentra Pato Araujo? 😞 Nos enlazamos con el doctor que atiende a “Capitán Coraje” para compartirnos todos los detalles de su estado de salud después del accidente que sufrió en @ExatlonMx. 👨🏻‍⚕️📺 pic.twitter.com/H4H35GHgq3 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 18, 2024

El doctor que indicó que para cerrar la herida, tuvieron que usar grapas quirúrgicas, lo que reflejaría la complejidad del procedimiento, sin embargo, destacó que Araujo siempre ha sido uno de los deportistas más fuertes de la competencia, por lo que tienen la esperanza de que su evolución sea satisfactoria, aunque también destacó que no quiera adelantarse a los acontecimientos, debido a que en situaciones como esta, cada hora resulta crucial.

“Es muy pronto para determinar si estamos libres de cualquier otra alteración, por el momento, estamos con un pronóstico reservado, con la vigilancia del cráneo, que no haya tenido una fractura, al igual que su cerebro, que no tenga inflamación, que no presente un cambio en la conducta; siempre ha estado alerta, despierto, consciente, sin embargo las horas que siguen son muy importantes para poder determinar si hay un daño o no hay un daño, descartar una infección o lesión cerebral”, detalló.

Mientras Araujo sigue en observación, y bajo tratamiento de antibióticos y analgésicos, el doctor Arturo contó que el deportista sí ha mostrado preocupación por lo que le ocurrió.

Zudikey Rodríguez, esposa de Pato Araujo, habla de su lesión

Por otro lado, la campeona de atletismo, Zudikey Rodríguez, quien también es esposa de Pato Araujo y exparticipante de Exatlón México, reaccionó al accidente del exfutbolista y se mostró sumamente preocupada por la salud de su pareja.

A través de su cuenta de Instagram, la también deportista publicó un mensaje en el que dejó ver que estaba muy consternada tras el accidente de Pato Araujo y dijo que lo único que sabían era que se encontraba consciente.

Recordemos que, hace poco, él y su esposa Zudikey Rodríguez dieron la bienvenida a su primer hijo en común; Lían Carlo.