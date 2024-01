MONTERREY.— Hace unos días, Luis Antonio López Flores, mejor conocido como ‘El Mimoso’, fue acusado de ejercer violencia física, psicológica y emocional en contra de María Elena Delfín Valdez, su esposa.

Tras la denuncia pública y dos demandas que la presunta víctima afirmó ha interpuesto ante autoridades de Monterrey, Nuevo León; el exintegrante de la banda El Recodo se pronunció al respecto, y afirmó que el señalamiento de su todavía pareja era únicamente una cuestión de dinero.

Sin embargo, ahora se ha generado el debate, ya que tras la declaración de ambos se ha filtrado un vídeo en el que se muestra una pelea entre ‘El Mimoso’ y María Elena.

Filtran vídeo de pelea entre El Mimoso y su esposa

En redes sociales se ha difundido una grabación en la que se muestra a la esposa del cantante de 44 años de edad y a él discutiendo.

De acuerdo con el vídeo, Luis Antonio López Flores, mejor conocido como ‘El Mimoso’ y María Elena Delfín pelean por un teléfono celular y una pulsera que el cantante llevaba puesta y, según su esposa lo tenía “endemoniado”.

En el clip se puede escuchar cómo la mujer le repite en varias ocasiones que se quite la pulsera, pero el cantante se niega.

“No, no, esto no puede ser así… Que endemoniado, nada que ver. Ni siquiera sabes dónde me dieron esa pulsera, dame mi teléfono”, se le escucha decir a ‘El Mimoso’, mientras aparentemente grababa la discusión con otro dispositivo electrónico.

En la breve grabación no se muestra el rostro de ‘El Mimoso’, sin embargo se puede escuchar su voz pidiendo que le devuelvan su celular mientras su esposa insistía que desde que le dieron esa pulsera estaba “borracho o endemoniado”.

Tras la viralización de este vídeo ni el exvocalista de la banda El Recodo ni su aún esposa se han pronunciado al respecto, pero se cree que ambos están preparando algo para defenderse cada uno.

Cabe destacar que, no es la primera vez que la relación de Luis Antonio López Flores, mejor conocido como ‘El Mimoso’ y María Elena Delfín Valdez da de qué hablar, pues la pareja generó las críticas cuando dieron a conocer que se casaron.

En 2020 y en plena pandemia de coronavirus (Covid-19) el cantante y su esposa se casaron; mediante redes sociales compartieron fotos de su boda.

En aquella ocasión, ‘El Mimoso’ agradeció a Dios por haber conocido a María Elena y afirmó que quería envejecer con ella.

“Dios no se equivoca hace años nos conocimos, caminábamos por dos rumbos distintos, hoy el señor unió nuestras vidas, de hoy en adelante viviremos una vida distinta y juntos los dos construyamos un matrimonio ejemplar con la voluntad de Dios”, dedicó “El Mimoso” a su mujer.

“Envejecer a tu lado es mi gran deseo; gracias amor por existir, gracias por subirte a volar juntos”, finalizó el cantante originario de Concordia, Sinaloa.