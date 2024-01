MÉXICO.— Yered Licona mejor conocida como Wanders Lover, en una reciente entrevista reveló estar teniendo varios problemas de salud, esto a raíz de una mala cirugía en la que le inyectaron polímeros.

Pero lo más alarmante de su situación es que podría sufrir una amputación.

La propia modelo de OF y comediante detalló cómo es que podría sufrir la mutilación de una parte de su cuerpo tras ser víctima de un mal procedimiento estético.

Wanders Lover confiesa que le inyectaron polímeros sin que ella supiera

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para su programa de espectáculos en su canal de YouTube, Wanders Lover comentó que desde el pasado mes de diciembre del 2023 su salud se vio afectada. Y lo que inició con una gripe terminó siendo algo más delicado.

En la plática con el periodista de espectáculos, la también humorista argumentó que hace unos días le detectaron que tiene polímeros en los glúteos.

Asimismo, la integrante del show Guerra de chiste externó su preocupación por su salud, pues ahora tendrá que someterse a una cirugía para que su salud no se vea más comprometida.

Wanders detalló que tras inyectarse para tratarse una gripe se empezó a sentir mal, y posteriormente empezó a tener una severa inflamación y fiebre que parecían no ser normales.

“El 27 de diciembre (2023) empecé con una gripa normal, entonces yo me fui a inyectar… y cuando me inyecté empecé como con temperatura en los glúteos, empecé a ver como que se inflamaban…”, explicó la comediante.

La modelo comentó que por tres días sufrió de fuertes dolores y se le hizo extraño ver cómo sus glúteos seguían creciendo y su piel se estiraba.

Asustada, buscó ayuda de amigos médicos a quienes contactó por mensajes. Ellos le dijeron que aparentaba ser una reacción de polímeros y tenía que ser atendida inmediatamente.

Debido a que Wanders Lover viajó a Quebec, Canadá, para ver a su hija; tuvo que ser llevada de emergencia a un hospital de aquel país, y ahí le controlaron la fuerte infección que tenía.

A su regresó a México, Yered Licona (nombre real de la modelo) visitó a varios cirujanos; y tras hacerse resonancias y varios estudios, le confirmaran si le inyectaron polímeros u otra sustancia como aceite de bebé, cocina, o crema.

“Resulta que si bien me va, tengo polímeros… me van a hacer una biopsia para ver si es aceite, crema, aceite de bebé, cocina, carro, o sea ya no sabemos qué inyectan… y lo peor de todo es que no sé ni quién fue, ni cuándo… puede tener 11 años con esto… no sé…”, detalló la comediante.

Sin embargo, la creadora de contenido para adultos mencionó que, los médicos le dieron dos opciones que la han hecho sufrir mucho por lo dolorosas y drásticas que podrían ser, además de que con ambas tendrá que pasar por una cirugía invasiva.

Wanders Lover habla de una amputación a su cuerpo

Tratando de no sonar tan alarmante, Wanders Lover confesó que los doctores le señalaron que podría sufrir la amputación de un glúteo, pero ella considera que esa no es opción, ya que vive de su cuerpo.

“La primera es para quitar todo el polímero me tienen que amputar la nalga, el glúteo. Dije: ‘No, claro que no’… Me dijeron: ‘Es que podemos ponerte un implante, podemos salvar la piel, todavía está bien… ese fue el primer camino que es muy drástico’”, reveló la modelo.

En cuanto a la segunda alternativa, Wanders explicó que le dijeron que podría someterse a un procedimiento que se llama “alas de mariposa”, que consta en abrir por completo los glúteos, retirar lo más que se puedan del polímero y volver a cerrar.

Pero esta es una cirugía un tanto incierta, ya que puede ser que ya no vuelva a sufrir los severos síntomas de los polímeros o que la vuelvan a operar para nuevamente quitárselos.

“Ahora tengo las nalgas como cemento… durísimas… mi cuerpo está luchando con esto… pero se está como mal formando… ay no es horrible…”, aseveró la modelo con los ojos llorosos.

¿Quién o dónde le pusieron polímero a Wanders Lover?

Finalmente, Wanders Lover reconoció que debido a que se ha operado en distintas ocasiones mediante colaboraciones desconoce quién o en qué clínica pudieron haberle puesto los polímeros: “la mayoría de mis cirugías han sido por colaboración”.

Yered Licona, mejor conocida como Wanders lamentó que esto le esté sucediendo ya que todas sus ganancias son por su físico: “Yo vivo de mi físico”.

La modelo de OF destacó que, su doctor le explicó que lo que le sucede es una enfermedad de por vida, por lo que ahora también tendrá que ser tratada por un reumatólogo para que la medique y, le esté checando constantemente su cuerpo para saber si está sanando, o los polímeros siguen afectando todo su sistema.