La hija de Alejandra Guzmán reveló a Gustavo Adolfo Infante que cuando tenía cinco años su abuelo la "manoseó", sin embargo, el cantante respondió al señalamiento.

MÉXICO.— Frida Sofía vuelve a soltar una bomba, y de nueva cuenta se le va con todo a su familia, pues en esta ocasión, la joven reveló que Enrique Guzmán, su abuelo y padre de Alejandra la acoso sexualmente cuando ella era una niña de cinco años.

La polémica declaración la hizo durante una entrevista especial que le otorgó al periodista Gustavo Adolfo Infante, quien ha compartido a lo largo de la semana varios fragmentos en programas como "De Primera Mano" y "Pájaros en el Alambre" de Sale el Sol.

En la plática la joven revela las razones del por qué se distanció de su famosa familia. Es ahí cuando menciona el nombre de su abuelo y lo que éste le hizo.

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo […] me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, detalló la también cantante.