CIUDAD DE MÉXICO.— Recientemente, Adriana Fonseca desató la preocupó de sus seguidores luego de realizar una alarmante transmisión en vivo, misma en la que la actriz se mostró asustada y llorando.

De forma un tanto confusa, la protagonista de la telenovela “Mujer bonita” afirmó que estaba siendo violentada por un conductor de Uber, quien la recogió en un punto y la iba a trasladar a otro (ambos sin especificarse).

Sin embargo, el vídeo causó gran preocupación, porque Adriana no paraba de llorar y de señalar que el conductor “estaba loco y casi choca”.

Tras la viralización de este polémico clip, el conductor del taxi de aplicación decidió contar su versión de los hechos. Es así como evidenció a la actriz, quien al parecer después de su en vivo discutió con el chofer.

¿Adriana Fonseca exageró? Conductor que hizo llorar a la actriz la exhibe

Luego de que Adriana Fonseca denunciará que el chofer que le brindó un servicio iba manejando a exceso de velocidad por el segundo piso del Periférico; que le reclamó porque subió su pie en un portavasos y supuestamente la agredió; el hombre decidió responderle.

hola mi nombre es Gerardo deveze Cabrera tengo 36 años tengo un hermoso niño de 4 años y una hermosa esposa de 34, madre y padre ya mayores de edad. escribo esto porque quiero dar mi versión de los hechos de lo que sucedió ayer con la actriz #AdrianaFonseca

es falso lo que dice. — El cinewasho Gerardo Deveze (@Devezegerry) January 17, 2024

Según Gerardo Deveze, mediante un vídeo relató que la actriz mexicana se comportó prepotente después de que tuvo que dar una vuelta debido a que no encontraba su tarjeta de prepago para poder entrar al segundo piso del Periférico.

“Se molestó porque di una vuelta de más porque no encontraba mi TAG, pero hay maneras de transmitir las molestias, no agrediendo… Tú eres la que me dijiste que te iba a estampar haciendo un cambio de carril, la locura la traes tú de pronto, estás exagerando, yo vengo manejando”, expresó el conductor.

Pues así como #AdrianaFonseca grabó un video exponiendo al conductor de Uber denunciándolo de supuesta agresión, pues él no se quedó atrás y también la grabó: pic.twitter.com/3gG6l3rTTF — 𝑹𝒐𝒍𝒂𝒏𝒅𝒐 𝑹𝒐𝒎𝒂𝒏〽️ (@RolandoRomMa) January 19, 2024

El chofer de la aplicación de transporte también encaró a Adriana Fonseca y le pidió que se bajara del vehículo, pero ella argumentó que no podía hacerlo por la zona en donde se encontraban, además de las pertenencias y el perrito que llevaba.

“Yo tengo derecho a enojarme, me estás metiendo en un problema. ¿Tú sabes que los conductores vivimos al día? ¿Tú sabes lo que me generas si me suspenden? Me acabas la vida… yo te estoy transportando, no tienes por qué tratar así a la gente, tienes que darle dignidad a la gente”, continuó el chofer.

tengo un video donde ella se baja del coche en la calle de amores paralelos a viaducto 10 minutos antes de su destino final y al bajarse ella me mento la madre y golpea el coche. El video lo tiene uber. a pesar de su actitud le quiero pedir una disculpa a #AdrianaFonseca. — El cinewasho Gerardo Deveze (@Devezegerry) January 17, 2024

Finalmente, Gerardo Deveze hizo un llamado a otros conductores de aplicación para que tengan cuidado por si les toca groseros y “clasista” como Adriana Fonseca.

“Tengan cuidado. Cuando anden de Uber siempre que les salga un pasajero así, grábenlos en corto para que no abusen de ustedes. Somos trabajadores también, no estaremos sindicalizados, pero somos trabajadores. No voy a dejar de transmitir porque me ha venido agrediendo, entonces así ya se calma un poco”, concluyó el chofer.