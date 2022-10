¿Eres amante de la comida italiana? Estos objetos son infaltables en tu cocina

¿Eres amante de la comida italiana? Si te encanta pero aún no te has animado a prepararla no esperes más, sólo que antes debes contar con los utensilios necesarios para puedas hacerla como se debe y aquí te decimos cuáles son los objetos infaltables en tu cocina para ese fin.

Y es que la versatilidad de la comida italiana suele prestarse para toda ocasión, además es de preparación rápida y sencilla, puesto que queda casi con todo, desde una comida rápida cuando dispones de poco tiempo en la oficina, por ejemplo, o un día de campo con la familia, hasta una romántica cena con tu pareja.

Es que la comida italiana puede hacer una explosión de sabores en tu paladar con la combinación de quesos, hierbas y condimentos que la hacen una opción irrresistible.

El encierro al que nos condenó la pandemia seguramente sacó al chef que llevas dentro y es momento de revivirlo, pues aunque todas las actividades han vuelto gradualmente a la normalidad, entre el trabajo y los compromisos familiares, viene bien consentirte a ti mismo con deliciosa comida italiana, sorprender a alguien o festejar una fecha especial.

De hecho, cocinar algo tan apetecible también resulta relajante si se hace de vez en cuando, sobre todo si se trata, por ejemplo, de una pasta que marida con el vino de tu preferencia.

Estos objetos son infaltables en tu cocina si res amante de la comida italiana

Por experiencia propia sé que resulta frustrante empezar a preparar algún platillo y darte cuenta por falta de planeación —justo cuando vas a la mitad— que te hace falta algún ingrediente para preparar tu comida favorita.

Para que eso no te pase al preparar comida italiana, aquí te decimos lo utensilios indispensables para disfrutarla sin sobresaltos.

Por hoy todavía puedes buscar promociones en tu pizzería favorita y relajarte; después de equipar tu cocina podrás hacer tu propia comida italiana casera.

Si se acerca tu cumpleaños puedes hacerte autoregalos con estos objetos, o quizá es un amigo o familiar tuyo quien es amante de la comida italiana, si es así, pues entre estos objetos puedes elegir un obsequio para él o ella.

También puedes ir haciendo tu lista de regalos navideña con suficiente anticipación, así que toma nota.

Invitación a restaurante italiano

Después de pasar mucho tiempo en casa regalar una comida en un restaurante italiano. Incluso existen varios lugares con promociones donde puedes comer toda la pasta, pizza y ensalada que quieras por una módica cantidad. No dejes pasar la oportunidad y busca promociones en tu restaurante favorito.

Maquina para hacer pasta

Hacer pasta desde cero puede ser muy divertido, pero también un poco tardado. Por eso una maquina para pasta es un regalo maravilloso y funcional.

Sabemos que un paquete de pasta en el súper puedes encontrarlo a buen precio y por lo general es de buena calidad, pero los amantes de la pasta y, quienes la hemos probado en buenos restaurantes italianos, sabemos que la pasta fresca casera es otro nivel, una verdadera delicia.

Se puede hacer pasta con un tenedor un rodillo y un cuchillo, pero las máquinas para hacer pasta simplifican la tarea considerablemente y con su ayuda es fácil lograr en casa ese sabor y textura perfectos con un mínimo esfuerzo. Así, la próxima vez que decidas hacer pasta casera te ahorrarás trabajo con este utensilio.

Maquina para hacer pasta

Cortador de pizza

Una vez que la pizza ya está preparada y lista para comer, llega el momento de dividir las porciones. Un cortador de pizza evitará que comiences una guerra contra el cuchillo o las tijeras; además, lo más probable es que se rompa la masa y las porciones no queden bien divididas. Por eso, la mejor solución es optar por un buen cortador de pizza.

El cortador de pizza puede ser tan filoso como cualquier cuchillo, así que si hay niños en casa asegúrate de guardarlo fuera de su alcance.

Cortador de pizza

Sacacorchos eléctrico

A veces al abrir un vino con un sacacorchos manual, se rompe el corcho y terminas buscado pequeños pedacitos mientras te lo tomas. Eso no volverá a pasar con un sacacorchos eléctrico. Es muy fácil de usar y te ahorrara algunos segundos a la hora de disfrutar de una copa de vino.

Podrás pensar que un sacacorchos eléctrico no es útil para preparar comida italiana, pero recuerda que esta marida perfecto con vino, así que también es un objeto infaltable en tu cocina.

Sacacorchos eléctrico

Piedra para pizza

La piedra para pizza es una charola especial para distribuir el calor uniformemente. Así puedes hacer tu pizza en tu horno convencional y tener como resultado final una base crujiente. Hay de diferentes tamaños, de seguro encontrarás la ideal para ti.

Piedra para pizza

¿Cuáles son las ventajas de usar una piedra para pizza?

Entre las principales ventajas es que educe mejor la humedad de la pizza y por consiguiente consigue reducir el tiempo que necesita estar la pizza en el horno, ya que le transmite más calor.

Así, consigues el dorado inferior de la masa, casi parecido a un horno de pizza tradicional. Es más profesional, y cuando invitas a alguien a casa quedas como un auténtico súper pro.

Ahora ya tienes varias ideas para autoregalarte o sorprender a un amante de la comida italianacon estos objetos son infaltables en la cocina.