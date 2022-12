Fernando Leal visita la ciudad

Un libro-objeto de edición limitada y artesanal es “The End of the Known World”, del artista Fernando Leal Audirac, que ayer martes se presentó en Museo Fernando García Ponce-Macay.

El libro recoge la obra reciente del creador plástico e incluye textos en inglés del cineasta y escritor estadounidense Elias Merhige, presente en el evento.

También asistieron Rafael Pérez y Pérez, director del recinto sede; el editor Luis Romo y el traductor Andrés Escalante.

Antes de la presentación, Fernando Leal explicó que el libro es uno de varios que se han publicado sobre su obra, en este caso la reciente.

Recordó que tiene unos 40 años de vida artística y su estilo es variado, no figurativo. “Picasso decía que aun las ideas más abstractas requieren de figuras para explicarse y un triángulo es un figura”, indicó.

“Yo recurro a diversos estilos para expresar de un modo unificado un contenido único que se manifiesta en diversas formas”.

Leal es hijo del fundador del muralismo mexicano y su familia ha estado vinculada a la pintura desde el siglo XIX. En la década de 1980 fue integrante fundador del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Subrayó que la obra que se presentó ayer no es una monografía ni un catálogo, sino un libro-objeto, un libro que en sí mismo es una obra de arte. “Recorre mi proyecto de los últimos años, de pastas y guardas al aguafuerte, en una edición numerada, con una colección de litografías”.

El director del museo dirigió el mensaje de bienvenida en el que dijo que Fernando Leal es su amigo y también que lo admira mucho.

La obra, que incluye hojas dobles, tiene más de un centenar de páginas.

Hoy miércoles, a las 19 horas, inaugurará una exposición de sus obras en Aguro Art Gallery, en Paseo de Montejo número 485.

La nueva muestra forma parte de un ciclo de exposiciones en el mundo.

En la biblioteca del Macay se puede conocer el libro, que estará a la venta en la galería mencionada.— Claudia Sierra Medina