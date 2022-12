Los duques de Sussex podrían ir a la coronación

LONDRES (EFE).— Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, serán invitados al acto de coronación del rey Carlos III el próximo año, pese a las críticas vertidas contra la familia real en el documental que recién lanzaron en Netflix.

Fuentes del Palacio de Buckingham indicaron que la pareja podrá participar en el evento, previsto para el 6 de mayo, si así lo desea.

De la misma forma, el palacio no tiene la intención de responder a las acusaciones que los Sussex hacen en el documental, ni tampoco retirarles a Enrique y Meghan sus títulos de duques.

Las fuentes agregaron que la familia real desea mantener la dignidad frente a las críticas y, por lo tanto, mantendrá las actividades oficiales de su agenda sin realizar comentarios.

Pese a que los Sussex no han recibido una invitación formal al acto de coronación, una fuente señaló al “Telegraph” que “todos los miembros de la familia serán bienvenidos”.

En los últimos capítulos compartidos por Netflix de la serie documental, el príncipe Enrique califica de “aterrador” el momento en que su hermano, el príncipe heredero Guillermo, le gritó durante una reunión para decidir su futuro en la Casa Real británica.

Netflix subió el jueves pasado la segunda parte del documental “Enrique y Meghan”, en el que el duque de Sussex cuenta cómo se enfrentó al rey Carlos III y al príncipe de Gales, Guillermo, cuando negociaron su salida de la Casa Real —en enero de 2020—, y también los titulares y artículos negativos hacia Meghan Markle, que, según Enrique, su familia no hizo nada para desmentir.

El duque de Sussex relató detalles de la importante reunión que celebró con su familia el 13 de enero de 2020 en Sandringham sobre sus planes para mudarse al extranjero.

Cuenta que le habían hecho varias propuestas y él había optado por tener un trabajo para ser financieramente independiente y, al mismo tiempo, cumplir compromisos públicos para apoyar a su abuela, la reina Isabel II.

Pero “rápidamente”, dice Enrique, quedó claro que esa opción no era posible. “Fue aterrador que mi hermano me gritara y que mi padre dijera cosas que simplemente no eran ciertas. Y mi abuela, sentada en silencio asimilando todo”.

El 10 de enero el príncipe Enrique publicará sus memorias, en las que se considera habrá más revelaciones dañinas para la reputación de la Casa Real.