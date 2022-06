¿Qué es el Clembuterol y cuáles son los riesgos de consumirlo?

MÉRIDA.- La tarde de ayer domingo al menos 500 personas resultaron intoxicadas por comer cochinita, hasta el momento no se ha confirmado que fue la causa de la contaminación del alimento, pero las autoridades de Seyé presumen que sería clembuterol.

Pero ¿qué es el Clembuterol?

El clembuterol es un fármaco comúnmente empleado contra enfermedades respiratorias, como descongestionante. En personas que padecen de desórdenes respiratorios, como asma, se emplea como broncodilatador para facilitarles la respiración. Se absorbe rápidamente por vía oral, con una vida media de una hora, y la eliminación ocurre principalmente por vía renal.

Además de los efectos farmacológicos, en los animales tiene un efecto “repartidor” capaz de reducir el contenido graso y aumentar la masa muscular, con la consiguiente ganancia de peso. Sin embargo, aunque este uso como “promotor del crecimiento” está prohibido, en ocasiones se emplea de forma fraudulenta, por lo que se requiere un control analítico de aquellos productos animales que puedan ser consumidos por la especie humana.

¿Cuáles son los efectos secundarios del clembuterol?

Estos son los efectos secundarios más comunes del clembuterol: dolores de cabeza, temblores musculares (sobre todo en las manos), calambres, nerviosismo, insomnio, sudores, aumento del apetito, náuseas, palpitaciones, hipertensión.

De acuerdo con expertos, este aditivo no representa un gran peligro para la salud, pero lo que sí es preocupante es la falta de control sanitario, particularmente en los rastros de “traspatio” o en zonas rurales. Diversos estudios informan que el clembuterol no es genotóxico, es decir, no induce la aparición de células cancerosas en el genoma animal o humano, ni tampoco abortos.

El clembuterol posee efectos fisiológicos similares a los esteroides anabólicos, utilizados para el físico-constructivismo; por lo que uno de los usos más comunes es en los animales de granja con el propósito de mejorar la porción de carne magra que resulta en una mayor ganancia para el productor.

Los efectos anabólicos de la administración oral son asociados con un aumento en la masa del músculo esquelético, está asociado a un incremento en la producción de fuerza muscular y resistencia por el cambio de fibras musculares lentas a fibras rápidas, además se ha descubierto que ayuda a mejorar el crecimiento muscular después de una lesión.

Peligros, solo en grandes cantidades

Se ha descartado que la carne de bovinos, porcinos, caprinos y ovinos, así como de aves de corral producida en granjas y establos mexicanos certificados por las autoridades sanitarias represente algún riesgo para los consumidores. Para que esto represente un verdadero riesgo, los consumidores tendrían que ingerir carne con residuos de clembuterol a diario y en proporciones inusualmente elevadas.

Deportistas involucrados en dopaje por clembuterol

Debido a sus propiedades anabolizantes (que aceleran el crecimiento del tejido muscular) el clembuterol está prohibido en las prácticas deportivas.

Selección mexicana de fútbol

En junio del 2011 se dio a conocer que cinco integrantes de la selección nacional, que se encontraban en la Copa Oro en Estados Unidos, habían arrojado un resultado adverso en controles de dopaje que les realizaron previo a la competencia.

Antonio Naelson Sinha, Edgar Dueñas, Christian Bermúdez, Francisco Rodríguez y Guillermo Ochoa dieron positivo por clembuterol tras los controles que les realizaron días antes del arranque de la Copa Oro.

La federación argumentaba que los seleccionados involucrados se habían contaminado por una ingesta de carne que hicieron entre el 17 y 20 de mayo de ese año.

Cinco meses después, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) exoneró a los seleccionados mexicanos al no encontrar pruebas suficientes sobre una ingesta intencional de clembuterol.

Saúl 'Canelo' Álvarez

En marzo de 2018 el pugilista mexicano dio positivo por clembuterol en cantidades mínimas, informó la promotora 'Golden Boy Promotions'. Entonces dio a conocer que la culpa del positivo se debe al consumo de la carne. El canelo fue suspendido seis meses de cualquier actividad relacionada con el cuadrilátero.

Alberto Contador, ciclista español

EL 21 de julio de 2010 durante el Tour de Francia se detectó 50 picogramos (0000 000 000 05 gramos por ml) de clembuterol en un test anti-dopping, poco más tarde el ciclista atribuyó este positivo a una intoxicación alimenticia por ingerir el famoso filete de Irún engordado ilegalmente. Fue suspendido dos años, donde se le retiró el Tour de Francia 2010 y el Giro de Italia 2012, entre otras victorias.