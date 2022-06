Estudiante yucateco es elegido por la NASA

Patricio Escalante Salomón, estudiante de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Anáhuac Mayab, fue seleccionado para una estancia de cinco días en el Centro Espacial de Huntsville, Alabama.

“Me siento muy agradecido y orgulloso porque desde pequeño tengo pasión por la ingeniería y el espacio”, señala Patricio, quien deberá estar en las instalaciones de la NASA del 13 al 19 de noviembre próximo junto con otros 60 u 80 chicos que, como él, fueron seleccionados para el “International Air and Space Program 2022”, que organiza la NASA, en coordinación con la Agencia Espacial Mexicana (AEM) y la empresa Aplicaciones Extraordinarias Aeroespaciales (AEXA).

El programa consiste en hacer proyectos con el asesoramiento de ingenieros y doctores de la NASA. “Básicamente es trabajo en equipo y te toca hacer algún proyecto relacionado con la ingeniería donde puedas resolver alguna necesidad en el sector aeroespacial”, dice Patricio en una entrevista.

Patricio cuenta que todo comenzó cuando revisaba sus redes sociales y leyó el anuncio de la agencia AEXA promocionando el programa. Al ver que cumplía con los principales requisitos —saber inglés, estudiar una carrera afín, estar bien de salud tanto física como mental y contar con su esquema de vacunas contra el Covid-19— decidió postularse.

Sin nada qué perder

Además, pensó: “si otros jóvenes pudieron, por qué yo no, que me gusta. No perdía nada con intentarlo, ni tiempo, ni dinero”.

“Entré y me registré. Me pidieron hacer un ensayo donde diga quién soy, qué me gusta, por qué estoy interesado en el programa. Luego me pidieron otro ensayo donde me pidieron proponer un proyecto que pueda ayudar al sector aeroespacial, ya sea en cuestión de ingeniería o en cuestión médica. En mi caso fue ingeniería”.

Una vez que su ensayo fue aceptado, Patricio tuvo una entrevista con un representante de AEXA, donde le hicieron cuatro preguntas en inglés sobre el espacio. Fue lo último.

Una semana después, estando en clases en la universidad, le llegó un mensaje notificándole que había sido aceptado. “Estaba en repaso de un examen, cuando llegué a mi casa, se lo dije a mi mamá y todos estuvimos contentos”, recuerda Patricio.

Patricio señala que todo esto es como un sueño cumplido. “Al final del día no sé qué va a pasar, pero lo que sí sé es que me quiero dedicar a algo que tenga que ver con ingeniería. Esto es un paso más para el éxito de cumplir mi sueño”.

Durante la entrevista, Patricio estuvo acompañado de los maestros Mauricio Palacios Ruiz, profesor de Mecatrónica; Antonio Anaya Sandoval, coordinador de Mecatrónica, y Eduardo Góngora Urcelay, director de la División de Ingeniería y Ciencias Exactas de la Universidad Anáhuac Mayab.