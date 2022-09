Eventos en Mérida: Concierto de Yuridia, danza y teatro para desestresarte el fin de semana.

El fin de semana ha llegado y es momento de tomar una pausa y relajarse con actividades de sano esparcimiento y diversión que te ayuden a recargar las pilas para continuar la habitual jornada la semana siguiente.

Con este propósito, te sugerimos una lista de opciones que te ayudaran a tener un respiro y desestresarte con conciertos como el de Yuridia; y el que compartirán Porter y Hello Seahorse; pasando por presentaciones de danza y teatro, así como actividades para niños.

Eventos en Mérida: ¿Cuándo y dónde será el concierto de Yuridia?

La cantante originaria de Hermosillo, Sonora y ganadora del segundo lugar de la cuarta generación de La Academia presentará su show en el Foro GNP Seguros el sábado 3 de septiembre a las 21:00 horas.

Los boletos están a la venta en: la taquilla de Foro GNP , Gran Chapur Norte y Centro, Music Club, así como en eticket.mx.

Los precios son más cargos por servicio:

Vivir es increíble: $1,600,

Primer Nivel: $1,250

Primer Nivel Vista Limitada: $1,050

Segundo Nivel: $850

Segundo Nivel Vista Limitada: $670

¿Dónde será el concierto de danza y teatro El ruiseñor y la rosa?

Espectáculo de danza de concierto, también conocido como ballet moderno. Adaptación de un clásico literario al ballet: “El Ruiseñor y la Rosa” escrito en 1888 por el poeta, escritor y dramaturgo británico-irlandés Oscar Wilde.

Es un evento para toda la familia y estará disponible de manera presencial, todos los sábados de septiembre del 03 al 24 de 20:00 a 21:30 horas, en el auditorio del Centro Cultural de Mérida Olimpo; aunque también estará online, a través de Midvi.mx, que hará transmisión en vivo gratuita. El precio de la entrada general es $50.00 pesos.

Eventos en Mérida: Porter y Hello Seahorse comparten escenario

Porter y Hello Seahorse compartirán escenario en el Auditorio La Isla Mérida este 3 de septiembre a las 21:00 horas, con el espectacular show de sus tours “La historia sin fin” y “Arunima 10 años”, no te lo puedes perder. Los boletos puedes adquirirlos en allevents.in.

Los precios son:

Platino MXN 1,040

Dorada MXN 925

Blanca MXN 810

Lila MXN 695

Roja MXN 580

Azul MXN 465

Verde MXN 345

¿Cuándo y dónde ver la obra de teatro, La suave patria?

Se trata de una puesta en escena con Juan Ramón Góngora, donde se podrán disfrutar versos de Ramón López Velarde y el toque festivo de canciones, en el Centro Cultural José Martí. Es un espectáculo es para todo público.

Este sábado 3 de septiembre las 19:30 horas. La ubicación del sitio es en avenida Colón por 20, en la colonia García Ginerés, por el de Parque de las Américas. No tiene costo de admisión, la cuota es voluntaria.

Este domingo para los consentidos de casa “Solo Meztli puede salvar la Luna”

Es una obra de teatro donde chicos y grandes podrán aprender y reforzar valores. Será el domingo 4 de septiembre a las 12:00 horas en la videosala del Centro Cultural Olimpo. La entrada general tiene un costo de $50.00 pesos.

¿De qué se trata la obra? EL Personaje principal es Meztli, quien está tan segura cómo funciona el reino animal, que a veces no entendía por qué en los dibujos animados los osos eran amigos de los conejos, de los burros o de los puerquitos o cosas parecidas.

Para ella no había lógica en esa combinación. Meztli no toma una siesta después de la escuela, prefiere ir a la biblioteca que está a la vuelta de su casa, a Meztli no le gusta mucho la fantasía, ni tampoco las historias de animales salvajes que son buenas mascotas o se comportan como seres humanos.

Pero a pesar de todo esto, ustedes deben de saber que fue Meztli quien salvó la luna. El primer día del año, Meztli aprovecha que sus padres están durmiendo para ir a la biblioteca cercana, ya que sabe cómo entrar a pesar de estar cerrada, ahí se encuentra con un conejo ciego llamado Satín quien está desesperado porque perderá el transporte que lo llevará a la luna, Meztli, quien no cree en la fantasía sino en la ciencia, tendrá que decidir si vale la pena creer porque si Satín no llega a la luna, graves serán las consecuencias.