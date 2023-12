Su sueño se hizo realidad. Después de tres intentos, Melissa Payró, de 26 años de edad, fue seleccionada para representar a Yucatán en el concurso de belleza Mexicana Universal 2023.

La reina local de belleza recibió la corona en un evento realizado anoche en el salón Stelaris del hotel Fiesta Americana de Mérida.

“Es un evento diferente porque participaron con prendas de otoño e invierno del diseñador Gerardo Torres a beneficio del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT); es la coronación de una chica que tiene muchas ganas de representar al Estado”, expresó Laura Castro Gamboa, directora del concurso Mexicana Universal Yucatán.

Aunque aún no hay una fecha definida para la final del certamen del próximo año, se aprovechará este tiempo para la preparación de la representante yucateca para que haga un buen papel a nivel nacional.

Laura Castro explicó que el jurado tuvo muy presente elegir a la aspirante con más ganas de representar al Estado. “Es un conjunto de características evaluadas, lo primordial es que tenga actitud y quiera participar”, destacó ayer en rueda de prensa en la que también participaron Tania Estrada, Miss Charm; Valeria Villanueva, Miss Internacional, y Esmeralda Ríos Cárdenas, subdirectora de Turismo del Ayuntamiento de Mérida.

Tras la presentación de las reinas de belleza se procedió a imponer a Melissa Payró la banda de Mexicana Universal Yucatán y se le entregó un ramo de flores.

“Estoy muy feliz de que llegó este momento, luego de estar en dos cástings anteriores. Estoy muy feliz porque me siento muy en paz y creo que puedo hacer un buen trabajo en el nacional y, cómo no, en un internacional”, dijo la joven.

Junto con las demás reinas de belleza, dedicaron un mensaje para todas aquellas chicas o niñas que buscan entrar al mundo de los certámenes de belleza.

“Que se atrevan porque nunca saben si será algo que les va a traer nuevas oportunidades, que se atrevan, pueden conocer sus habilidades en el certamen y las pueden mejorar”, expresó Melissa Payró.

“Se trata más allá de una cara bonita, hay que saber qué quieres y hacia dónde vas. El camino de los certámenes es muy difícil, tenemos que tener claro quiénes somos y no perder quién eres durante todo el año, no perder tu esencia, quién eres, no perder humildad, tener los pies en la tierra, más allá de ganar”, compartió por su parte Tania Estrada.

“Trabajar en la salud mental y no dejar de soñar, no hay sueño demasiado grande y tener disciplina y constancia, si hay que fluir, pero siempre accionando”, comentó Valeria Villanueva.

De ahora en adelante, Melissa Payró estará trabajando en ella misma con ayuda de la directora y el equipo de Mexicana Universal para pulir sus habilidades con miras en el certamen nacional.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA s