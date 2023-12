Peregrinos llegan al Santuario Diocesano Guadalupano en San Cristóbal en Mérida.- Sofía Vital

Es 11 de diciembre y en la iglesia de San Cristóbal, que apenas el domingo fue erigido como Santuario Diocesano Guadalupano, empiezan a llegar peregrinos de diversas poblaciones y ciudades.

La llegada no ha sido masiva, al menos durante la mañana; pero se espera que conforme pasen las horas el lugar se atiborre de personas. Es casi mediodía y el tráfico aún es fluido. No hay embotellamiento ni vías cerradas.

“Entre las 3:30 o 4 de la tarde, o cuando haya más peregrinos y antorchistas, la policía irá cerrando las calles”, dice el padre Gilberto Pérez Ceh, rector del santuario.

El padre calcula que entre el 11 y 12, el número de peregrinos será similar al de 2019 -antes de la pandemia- cuando llegaron unas 6,000 personas. “Yo creo que después de la pandemia este año va a venir más gente. Lo hemos visto en las peregrinaciones y en la gente que ha venido a las misas en estos últimos días”, señala.

Llegada de antorchistas a San Cristóbal, de todo Yucatán

Hasta ahora han llegado peregrinos de prácticamente todas las colonias, así como antorchistas de Ciudad del Carmen, Kanasín, Cuzamá, Temax y Halachó, entre otros lugares.

Emanuel de Jesús Rodríguez Díaz es de Palizada, Campeche desde donde salió en motocicleta, acompañado de su hija.

“En honor a la patrona, la virgencita de Guadalupe, ya tenemos varios añitos haciendo la rodada de motociclistas, y este año nos tocó venir a Mérida”, dice Emanuel, luego de orar frente a la imagen de la virgen que está en el atrio, y donde un buen número de fieles han encendido veladoras.

Allí en el atrio, religiosas de la congregación Misioneras de la Madre de Dios venden atole de arroz, champurrado y café caliente, que van muy bien con el ambiente fresco. También ofertan horchata, panes y galletas, así como rosarios y otros artículos.

En las afueras del templo, sobre todo en el parque, también se han instalado varios puestos de productos alusivos a la fecha. Algunos venden camisetas; otros, cuadros de la virgen, y veladoras y rosarios y otros recuerdos.

A contraesquina del parque está el puesto de Guadalupe Morales. Ella vende ropa estampada con la imagen de la santa y juegos completos de manta y sombreros de San Juan Diego a $250.

Las ventas, sin embargo, no han sido como pensó. “Veo que no hay movimiento. No sé si más tarde porque ahorita estoy vendiendo muy poco”, dice la mujer, quien se instaló desde el domingo 3.

A unos metros del puesto de Guadalupe, descansa en una banca Ángel Enrique Be Hoil. Originario de Cuzamá, el joven, con su grupo de amigos, inició su recorrido el 28 de noviembre rumbo a Palenque, Chiapas.

Ahora de vuelta a Yucatán, y antes de retornar a su pueblo se dan un tiempo para dar gracias en el santuario guadalupano. “Cada año lo hacemos en honor de la virgen porque nos dio vida, salud, nos cuida, y es nuestra forma de agradecerles de que nosotros y nuestras familias estamos bien”, dice el joven.

Para el 12, las actividades comenzarán en los primeros minutos con la misa que oficiará el obispo auxiliar Pedro Mena Díaz, y luego de la misa -entre la 1 y la 5 de la madrugada- se realizarán serenatas.

Horario de misas en San Cristóbal

A las 5 de la mañana están programadas “Las mañanitas”, y a las 6 la primera misa. Luego habrá misa a las 8, 9, 10, 11 y 12.30 horas, y luego a las 4:30 de la tarde, a las 6 y a las 8. La de 6 la oficiará el arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, y la de las 8, el arzobispo emérito Emilio Carlos Berlie Belaunzarán. IVÁN CANUL EK/AGENCIA INFORMATIVA MEGAMEDIA