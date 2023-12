La Convención Tsunami Mérida llega a su edición 43 y con ella la última de este 2023, año que cierra con broche de oro al tener a destacados invitados, tanto del mundo del doblaje como influencers y bandas de música.

Esta convención tendrá lugar hoy y mañana en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Las actividades se iniciarán a las 9 de la mañana y durarán hasta las 8 de la noche. Se espera a gran número de aficionados al anime, manga, los videojuegos y la cultura japonesa.

Por segunda ocasión regresa a tierras meridanas el conocido youtuber Missa Sinfonía, quien en la plataforma de vídeos cuenta con más de 18 millones de suscriptores y, aunque son esporádicos sus vídeos, son de los más comentados y visitados. Junto a él llegan los Shinigamis del Norte, una agrupación que realiza cóvers de música de animes en género norteño, que han sido todo un “hitazo” en las redes sociales, se han presentado en varias convenciones y arriban por primera vez a la calurosa Mérida.

El mundo del anime, series y videojuegos no puede estar completo sin los queridos actores de doblaje. En esta edición se presenta el legendario Gerardo Reyero, voz oficial de Freezer de “Dragon Ball”, Han Solo de “Star Wars”, Darien de “Sailor Moon”, Capitanazo de “La Casa de los Dibujos” y muchos más.

A él se suman Marc Wislow, voz de Sonic y Giyu Tomioka de “Kimetsu no Yaiba”; Alan Velázquez, voz de Doma de “Kimetsu no Yaiba” y Gowther de “Nanatsu no Taizai”, y la actriz Gaby Gris, voz de Makima de “Chainsawman” y Utahime de “Jujutsu Kaisen”.

El mundo del cosplay

La organizadora del evento, Grettel Rodríguez Almeida, dio a conocer las actividades que se desarrollarán, una de ellas el campeonato de cosplay nacional. “Tendremos como siempre a nuestros cosplays, en esta ocasión a Rizel Cosplay, quien ganó en 2022 el segundo lugar en el World Cosplay Summit, que es el campeonato internacional de cosplay. Ella será una de nuestras jueces, ya que seremos una de las sedes de la eliminatoria del World Cosplay Summit”, dijo.

Destacó que en esta eliminatoria se elegirá al representante que viajará a Ciudad de México para competir en el certamen en que se votará a la persona que figurará como seleccionada de México a nivel mundial.

Junto a Rizel estarán como jueces los Banana Cospboys, quienes en 2018 ganaron el primer lugar del World Cosplay Summit. “La verdad que en México tenemos muchísimo talento en cosplay, no fueron los únicos ganadores, también han ganado muchos otros equipos, por lo que esperamos esta vez que nuestros participantes (yucatecos) estén de lujo para que ahora puedan representarnos en la eliminatoria y que lleguemos a Japón”, precisó Rodríguez Almeida.

Agregó que este fin de semana se contará con la presencia de más de 40 ilustradores, 30 cosplayers nacionales, 150 expositores, El Grinch Experience, Artist Alley, Cosplay Fraternity, Gastronomía y mucho más.

En esta misma oportunidad, el actor de doblaje Gerardo Reyero, quien es el invitado de esta edición, platicó con el Diario sobre su participación en esta convención. Se dijo agradecido de retornar a los espacios de este tipo, donde puede conocer e interactuar con decenas de fans que aman y admiran el mundo del anime y del doblaje.

“Feliz de estar nuevamente en Mérida en esta convención que, lo digo siempre abiertamente, es de las mejores del país, la mejor organizada, que piensa en el público, que le da lo que necesita, eso me gusta mucho”.

Admitió que cada vez que lo invitan a una convención en esta ciudad no lo piensa dos veces, ya que le guarda un cariño muy especial. “Siempre que nos dicen que vendremos acá apartamos la fecha. Además, Mérida fue la primera ciudad que me recibió cuando vine a una convención de cómics, así que tengo grandes recuerdos de Mérida. A veces vengo de vacaciones; entonces, es una ciudad muy especial para mí, me encanta, el calor me fascina, que si no tuviera que estar en conferencias estaría sudado y feliz”.

A los lectores del Diario les envió un mensaje muy especial, ya que ayer fue el Día del Otaku. “El mensaje especial siempre para la comunidad otaku, de la cual formo parte porque me considero otaku: muchas felicidades, gracias por seguir las carreras de los actores que nos dedicamos al doblaje, gracias por seguir mi carrera, gracias por acudir a los eventos como éstos, que son eventos totalmente familiares, donde solo la gente va a divertirse y a pasarla bien”.

“Mi mensaje es muchas gracias, que Dios los bendiga e invitarlos a la Convención Tsunami Mérida Comic Con 2023, la última del año, que trae grandes sorpresas”.

Reyero estará hoy a las 6:30 p.m. y mañana a las 7 p.m. “con dos shows que les van a encantar”. Aseguró que los asistentes se van a divertir, pasarla bien e interactuar con él.— Eunice Cruz Molina