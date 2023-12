La Arquidiócesis de Yucatán respalda los dichos del Papa, así como lo expresado por los obispos de México, respecto a las bendiciones a parejas irregulares de las que se habla en la Declaración Fiducia Supplicans.

Así lo explica el presbítero Jorge Martínez Ruz, vocero de la Arquidiócesis de Yucatán sobre el tema que ha causado, considera, confusión debido a que algunos han tergiversado el significado detrás del escrito. Ante esto, aclara que las bendiciones son para todos y lo que se busca es que las personas se acerquen a Dios.

El padre Martínez se refirió a dos párrafos en particular del documento que emitió la Conferencia del Episcopado Mexicano, en el que dice lo siguiente:

Expresamos nuestra comunión con el magisterio de la Iglesia siguiendo sus orientaciones para favorecer la caridad pastoral en el anuncio del Evangelio. Y exhortamos tanto a los sacerdotes y a agentes de pastoral ,como a los fieles en general, a no generar confusión ni desvirtuar el sentido pastoral de los que pide el papa Francisco.

Explica que esta bendición se refiere a un sentido de acogida, recepción, cercanía y discernimiento ante quienes soliciten una bendición, guiándoles con delicadeza, firmeza y claridad su camino para cumplir la voluntad de Dios en sus vidas.

Una bendición no sustituye al sacramento: aclara

No obstante, la bendición no es igual a la bendición de un sacramento (como es el matrimonio). La iglesia no deja de bendecir a sus hijos, pero Dios no bendice al pecado, explica el prebístero, quien señala que en este sentido la bendición hacia una persona pecadora es con la intención de que se reconozca como parte de su designio de amor y se deje cambiar por Dios.

“Dios nos toma como somos, pero no nos deja nunca como somos”.

Sin embargo, insiste, estos temas pronto serán parte de un análisis a través de jornadas de estudios entre los sacerdotes, quienes plantearán lo escrito en este documento, así como sobre este documento y los últimos que ha sacado la doctrina de la fe, se están estudiando de hecho.

Reitera el llamado del Episcopado a no generar confusiones ni escándalos, respecto al tema, pues admite que muchos han hablado respecto al documento sin entender lo que éste dice. Incluso insiste en aclarar que se trata de una encíclica y no es una exhortación apostólica, es decir, es una publicación que da orientaciones pastorales.

“No se está cambiando la doctrina de la Iglesia solamente se están dando orientaciones pastorales, para ver de qué manera pueda la Iglesia acercar más a los fieles a partir de su situación particular”.

Diferencias entre una bendición y un sacramento

El padre Jorge Martínez insiste que esto una bendición no es igual a un sacramento, pues este último requiere de ciertas condiciones.

“Si bien no todos han pasado a comulgar, todos han recibido bendición, todos. Esta es una bendición que inclusive en fiestas especiales como Navidad, Año Nuevo, que son bendiciones especiales, son para todos”.

El libro Bendicional, recuerda, existe que desde hace mucho años tienen que es un ritual que incluye bendiciones para todo tipo de circunstancias como alimentos, locales, objetos, familias, enfermos, entre otros.

Insiste que la bendición es solicitar a Dios este deseo de estar cerca, de que Dios de alguna manera, pero incluso hay personas que pide bendiciones para sus vehículos, o para las mascotas en la fiesta de San Francisco.

Toda la amplitud de bendiciones que edifiquen a las personas son válidas.

Reiteró que las parejas que no están casadas por el sacramento o que son del mismo sexo reciben la bendición realmente, pues es una práctica que se realiza porque mucha gente se acerca a pedir bendición y no se entra en detalles.

Reitera que estas bendiciones, como es el caso para las parejas irregulares, no ocurre durante la celebración eucarística.

“Fuera de la misa pueden acercarse al padre para solicitar la bendición y lo hacen. No es dentro de un sacramento sino dentro de otro contexto”.

Aclarada la diferencia entre bendición y sacramento, reitera que la Iglesia no realiza matrimonios igualitarios, como se ha tegiversado a raíz del documento.

