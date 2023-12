Mensajero de la Buena Nueva, su esencia es de gozo y regocijo, la alegría de su sonido se complementa con letras evocadoras de ese instante en que Jesús, el hijo de Dios, llegó al mundo en la imagen de un niño.

Este prodigio atestiguado por pastores, que dejaron sus rebaños para salir a su encuentro, es el villancico, música navideña por excelencia que se hizo presente anteanoche en el concierto que ofreció el Coro de Cámara de la S.I. Catedral, bajo la dirección del maestro Omar Waller González.

Ante poco más de 150 espectadores, entre ellos el arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, la agrupación, fundada en 2020 y conformada por 12 jóvenes voces —anteayer solo actuaron 9 debido a la enfermedad del resto de los integrantes—, ofreció el programa acompañada de cuatro músicos.

El conjunto protagonizó un grato espectáculo de una hora y media de duración, en el cual se hizo un recorrido por villancicos del mundo, pues, además de los ampliamente conocidos de México, la muestra coral incluyó creaciones españolas, francesas y alemanas.

El rector de la S.I. Catedral, presbítero Justo Ceballos Uc, en su mensaje de bienvenida a los presentes destacó que los villancicos constituyen el patrimonio intangible de la humanidad, ya que es una expresión musical que revela el misterio del nacimiento de Jesús desde la perspectiva de los testigos y los protagonistas del hecho.

Su tono festivo y alegre son signos inequívocos del regocijo y el gozo que llena los corazones al saber que Dios se ha hecho carne, que habita entre su pueblo.

Interpretaron los temas Sofía Suárez Valenzuela, Pamela León Parra, Yoselín Lagunes Suárez, Dana Góngora Ojeda, Andrea y Regina Poot López, David Abraham Güémez, Isaac Tejero González y Ángel Herrera Pérez.

El acompañamiento musical estuvo a cargo de la pianista Ira Ivanova, el bajista Adonay Myers, y las violinistas Jazmín Guadalupe Ic Aguayo y Montserrat Rodríguez Gómez.

El programa musical se abrió con una obertura instrumental de algunos de los villancicos más populares en el mundo. Seguidamente, el Coro de Cámara de Catedral interpretó “Adeste fideles” y continuó la velada con canciones como “Adorar al nuevo rey”, “Paz en la Tierra”, “Vamos pastores, vamos”, “Venid pastores”, “Adorar al niño”, “El niño del tambor” y “Suenan las campanas”.

De igual manera, se escucharon “Fun, fun, fun”, “Duerme y no llores”, “Gloria en la Tierra y el Cielo”, el “Aleluya” de Miguel Bernal Jiménez, “Angels We Have Heard on High”, “Oh, Holy Night”, “O du fröhliche o du selige”, “Morgen, Kinder, Wird’s was geben”, “Kling, Glöckchen Kling” y, como cierre, “Noche de paz” al unísono con el público que se dio cita en la velada.

Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, en su mensaje de clausura del concierto, subrayó el gran valor que tienen los villancicos y cómo éstos se han convertido en patrimonio intangible de la humanidad, además de que son bellos y van a tono con la temporada decembrina.

Añadió que esas composiciones cuentan con un valioso sentido evangelizador, al narrar en sus letras los pasajes y momentos que evocan lo que ocurrió en torno al nacimiento de Jesús.— Emanuel Rincón Becerra