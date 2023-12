Hay que dejar atrás los estereotipos, señala María Fernanda López Cuellar, Nuestra Belleza Yucatán 2010, al opinar sobre la controversia que ha generado el triunfo de Eve Gilles como Miss Francia 2024, por el simple hecho de llevar el cabello corto y, a decir de los críticos, tener una figura andrógina.

María Fernanda, quien se involucró en el modelaje apenas terminó su compromiso con el certamen de belleza y quien lleva como nombre artístico Afra Cuéllar, sabe bien lo que es lucir el cabello corto y ser objeto de críticas y comentarios cargados de negatividad, pues ella acostumbra tenerlo de esa manera, tal cual lo llevó cuando fue nombrada Nuestra Belleza Yucatán hace 13 años.

Sin embargo, le sorprende que más de una década después, a punto de iniciarse 2024, aún se juzgue a la mujer por esos estereotipos.

Destaca que la belleza está en todos lados y formas, y cuando una mujer decide subir al escenario con el cabello corto en busca de ganar una corona de belleza lo que hay que ver es el valor que tiene para hacerlo.

Indica que saber lo que está pasando con Miss Francia 2024 le despierta frustración, porque se categoriza a la joven solo por cómo lleva el cabello.

Cuando ella se inscribió al certamen de belleza y ganó el título de representante de Yucatán pensó que uno de los requisitos que le pondrían era que se colocara extensiones para la final nacional, pues es las candidatas suelen tener cabello largo, con volumen y ondulado.

Pero su sorpresa fue que la organización del concurso estatal no le pidió que hiciera algún cambio a ese respecto y la dejaron ser ella, algo que agradeció, porque piensa que si la hubieran obligado a usar extensiones no se hubiera sentido bien consigo misma y tal vez hasta se hubiera sentido insegura.

No obstante, recuerda que hubo muchos que la cuestionaron, dudaron de su sexualidad y la llamaron lesbiana por su cabello corto.

Indica que en ese momento de su vida no habían puesto sobre la bandeja su sexualidad, y fue doloroso que la llamaran así solo por su corte de cabello.

No obstante, también recuerda que en el certamen nacional, que se celebró en Saltillo, un periódico local le dedicó una nota especial comentado que era la primera embajadora estatal con cabello corto. “Fue todo un tema”, pero en el concurso no la juzgaron por ello, sino al contrario, fue una respuesta impresionante, porque no lo esperaba y no le hicieron dudar de su persona.

Si bien reconoce que la mayoría de la gente tiene la idea de que el cabello largo es sinónimo de feminidad, lo es también caminar en la pasarela en traje baño o vestido de noche con tacones, aun cuando se luzca el pelo corto, pues el cabello es un accesorio. El corte pegado a la nuca “no a cualquiera le queda” y siente que en su caso le va bien a su imagen.

“Me encanta el cabello corto, me siento cómoda, segura”, afirma.

Afra Cuéllar comparte que luego de terminar su compromiso con el certamen de belleza estuvo viviendo ocho años en Nueva York, donde estuvo trabajando como modelo, y justamente el usar el cabello corto hizo que consiguiera más trabajo. Incluso, para una campaña le pidieron que se rapara.

Irse a Estados Unidos para no ser juzgada en México resultó algo doloroso, porque en el país, no dentro del concurso pero si fuera de éste, en otros contextos como en el del modelaje, recibió muchos comentarios hirientes y malsanos.

Fue a raíz de la declaración de la pandemia de Covid-19 que regresó al país y ahora radica en Ciudad de México, donde estudia actuación, ya que se quiere dedicar a este arte.— IRIS CEBALLOS ALVARADO