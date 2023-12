CIUDAD DE MÉXICO.— El padre José de Jesús Aguilar a quien muchos recuerdan por su participación en el reality de cocina MasterChef Celebrity México recordó cómo fue su vida antes del sacerdocio.

Asimismo, el párroco sorprendió al confesar que rateros y trabajadoras sexuales fueron quienes llevaron a la iglesia, y cómo su déficit de atención también le ayudó a convertirse un hombre de Dios.

El padre José de Jesús Aguilar, exparticipante de MasterChef Celebrity, habla de su vida antes de pertenecer a la iglesia

En una reciente entrevista, el exparticipante de MasterChef Celebrity contó que él es el quinto hijo de ocho hermanos.

El padre José de Jesús Aguilar agregó que el nació en la Ciudad de México, pese a que tres de sus hermanos mayores nacieron en Coahuila, de donde son originarios su mamá y su papá.

Asimismo, el párroco se describió como un niño que vivía en aislamiento, debido al déficit de atención que le fue diagnosticado, pero siempre pudo echar a volar su imaginación.

José de Jesús Aguilar también reveló que en su juventud no estuvo cerca de la religión, pero años después los amantes de lo ajeno y las trabajadoras sexuales lo invitaron a visitar una iglesia; momento que marcó su destino para siempre.

El padre confesó que como todo joven tuvo a su primera novia formal mientras estudiaba administración de empresas; de acuerdo con José de Jesús en esa época ni siquiera se imaginaba que un día dedicaría su vida a la fe.

De igual manera, el párroco, quien suele ser visto en fechas especiales en televisoras como Televisa o TV azteca explicó que él al no recibir respuestas por parte de sus padres sobre algunos temas religiosos optó por alejarse.

“Mis padres eran católicos pero si yo les preguntaba: ‘¿Por qué nos ponemos ceniza?’, me respondían: ‘Tú póntela’, y cuando no recibes respuestas a tus preguntas, dices no me gusta, no quieres ser parte de algo que no entiendes”, detalló el hombre de Dios.

Otra revelación sorprendente que hizo el padre José de Jesús Aguilar fue admitir que debido a que creció en el auge del movimiento hippie —motivo por el que, además de usar el cabello largo, dejarse la barba y usar pantalones acampanados— él se “unió”, pues tenía la firme convicción de que el mundo podía cambiar.

Rateros y trabajadoras sexuales fueron quienes llevaron al padre José de Jesús Aguilar a la iglesia

Aunque las declaraciones del padre José de Jesús Aguilar sobre cómo fue su vida antes del sacerdocio resultaron impactantes, quizás nadie se esperaba escuchar que rateros y trabajadoras sexuales fueron quienes lo condujeron a la iglesia, pero sobre todo a convertirse en párroco.

El sacerdote indicó que decidió visitar la Merced para persuadir a ladrones y trabajadores sexuales de dejar las prácticas a las que se dedicaban y buscarán otros caminos, pues él creía que llevaban al cabo esos actividades por convicción.

“En la mañana a la escuela vocacional, en la tarde noche un rato con la novia y, ya más noche, a la Merced a buscar a quiénes convencía; yo pensaba ‘si hay gente ratera y prostituta es porque lo quieren’, inocentemente no conocía que mucha gente roba por su educación o porque tienen mucha necesidad, y muchas mujeres que se dedican a la prostitución no es porque les guste el sexo”, explicó Aguilar.

El exparticipante de MasterChef Celebrity contó que luego de varias visitas, se hizo de muchos conocidos, y tiempo después lo buscaron para que los ayude a formar un coro.

Como el sabía tocar la guitarra, les enseñó y posteriormente se integró.

“Me dijeron: ‘Oye, queremos hacer un grupo de canto en la iglesia’, enséñanos a tocar, entonces les empecé a enseñar cantos religiosos sin estar yo dentro de la iglesia”, contó el padre.

José de Jesús Aguilar recordó que la parroquia de San Pablo, ubicada en las inmediaciones de la Merced, fue la iglesia en la que tocó con el coro por primera vez; ahí había dos sacerdotes; uno joven y uno mayor, y el primero también contribuiría en su decisión de convertirse en sacerdote..

El padre señaló que un día acompañó a su novia a una misa, y ahí cayó en la cuenta que el sacerdocio era su vocación; se quedó admirado por la forma en que el padre joven oficiaba la misa, haciendo una relación de Dios con el arte, lo que lo maravilló.

“Un sacerdote era filosofo, era psicólogo, músico, entonces cuando escuchas a un sacerdote que te habla de Dios, desde el punto de vista del arte, dices: ‘Ah, caray, ese es un Dios verdadero'”, puntualizó el Aguilar.

El padre José de Jesús también narró que habló con su novia y le confió cuál era su deseo, por lo que acabó su relación y se acercó al sacerdote joven para preguntarle si podía unirse al seminario que, aunque en esos momentos aún les permitían a los seminaristas tener novia, él decidió comprometerse de lleno.

Fue así que ingresó al seminario, con la idea de que se pasaría todo el día rezando, lo que nunca ocurrió, pues tomó clases de filosofía, psicología, de guitarra y piano, podía jugar billar, fútbol y baloncesto, así como también tomaba lecciones de teatro.

Finalmente, Aguilar realizó su ordenación sacerdotal el 24 de mayo de 1980, hace 43 años.

Como dato curioso, el padre José de Jesús Aguilar destacó que, entre los seminaristas, que luego se hicieron famosos, se encontraban Eric del Castillo, Ignacio López Tarso y Joan Sebastian.

Tras la entrevista, el sacerdote recibió aún más el apoyo de sus seguidores, quienes han dicho que José de Jesús Aguilar es un padre diferente y del cual muchos deberían aprender para que la fe en el catolicismo no se extinga.