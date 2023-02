Son diez las películas nominadas al Premio Óscar 2023 que se entregarán el 12 de marzo. Verlas puede ser todo un desafío, ya que no todas se encuentran disponibles en salas de cine; sin embargo, existen páginas de internet alternativas donde puedenn verse. Te compartimos una breve reseña y luego de que tú tengas la oportunidad de verlas, decidirás cuál es tu favorita.

Una película que se ha colado en varias categoría es "Sin novedad en el frente" de Netflix y ésta,junto con "Los espíritus de la isla", también son nominadas de los British Academy Film Awards son unos galardones otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA), cuya premiación de define hoy domingo 19 de febrero.

Películas nominadas al Óscar 2023: ¿cuál es tu favorita?

1. Los espíritus de la isla (The banshees of Inisherin) de Martin McDonagh. Esta es la que según algunos críticos debiera ganar l premio. Es una trama tan sencilla y profunda a la vez sobre el vínculo entre dos amigos, ambientada en Irlanda.

Uno puede observar la fína línea que divide la sana amistad con el dañino apego; y reflexionar sobre el libre albedrío de invertir el tiempo o no en conversaciones rutinarias o sosas, y no es que alguien decida aislarse, pero considerar que si alguien no te aporta nada, podrías aprovechar el tiempo en algo productivo.

2. Sin novedad en el frente de Edward Berger. Es sobre la Primera Guerra Mundial, sobre un joven que con gran entusiasmo se enlista para ir a combate, que la realidad choca contra sus ideas preconcebidas.

Aunque la película no es sangrienta en extremo, sí retrata la crudeza de la guerra, con argumentos contra de las acciones bélicas. que muestra la degradación personal con la arraigada creencia patriota que infunden para aniquilar, donde lo de menos son las personas.

3. El triángulo de la tristeza (Triangle of Sadness) de Ruben Östlund. La comedia no sólo sirve para divertir. Puede utilizarse en la más corrosiva mirada hacia rasgos del mundo actual. ¡Uf! una película que sí hara que te cuestiones ¿cuál es la utilidad de ser influencer en la vida práctica? Producen contenido que muchos consideran basura, pero que finalmente tienen miles de millones de vistas por los que reciben dinero.

La vida en crucero termina en desgracia cuando la embarcación, tras una tormenta, queda varada en una isla, entonces la profesión que cada uno ejerce en su vida normal queda relegada por la capacidad práctica de conseguir soluciones en la adversidad.

4. Tár de Todd Field. El inicio podría resultar lento, pero bien vale la pena el largopreámbulo para constextualizar lo que se plantea a continuación. Se trata de unba directora de orquesta y podría parecer temerario que en tiempos del Me Too se exponga que una relación de poder con tines de abuso puede ejercerla también una mujer, en determinada circunstancia, con similitud a lo que se ha denunciado sobre Plácido Domingo.

El papel de Cate Blanchett como Lydia Tár será memorable por mucho tiempo.

5. Elvis de Baz Luhrmann. Un filme clarificador sobre la simpleza del mito de que Te Elvis Presley murió de sobredosis, y no porque no sea cierto, sino porque, una vez más, se demuestra que la vida no es blanco o negro, sino de colores, y para que ese sea el motivo de su fallecimiento hubo matices alrededor, tal como somos los humanos: diferentes dimensiones.

Nadie podría imaginar que un artista de su tamaño pudo ser forzado a hacer muchas cosas y casi enjaulado, lieral y metafóricamente.

6. Ellas hablan (Women Talking) de Sarah Polley. El nombre lo dice: mujeres que hablan, pero la fuerza residen en atreverse a hablar desde el sometimiento cultural y sistemático, pues se trata de casos de abuso en una comunidad menonita.

El gran acierto del fime es retratar abusos sexuales desde la conversación, con todo y lo que implica: dolor, vergüenza y rabia. Los hombres están fuera del filme: son la alusión negativa. Sólo aparece el maestro que fue invitado para levantar el acta de la reunión, porque las mujeres no saben leer ni escribir.

7. Los Fabelman de Steven Spielberg. Es sobre la vida del propio director de la película, es autobiográfica, pues relata su atracción por el cine, la oposición de su padre a su pasión, y su familia disfuncional, de la que revela datos íntimos. Su talento nato de narrar historias en lapantalla y cómo lo cultivó durante una juventud azarosa marcada por ser judío.

8. Avatar. El sentido del agua de James Cameron. Posee espectacularidad visual, pero es una película más de buenos contra malos, sin matices como es la vida y los seres humanos.

9. Todo en todas partes al mismo tiempo o Todo a la vez en todas partes (Everything Everywhere All at Once)de Daniel Kwan y Daniel Scheinert. Una comedia que pretende complacer a todos los públicos. Su único objetivo es quedar bien con quien sea y ahí se pierde. Retoma cosas de Matrix, Spiderman, Dr. Strange, El juego del calamar, hasta perder la brújula en su afán por asegurar conectar con todos.

10. Top Gun Maverick de Tony Scott. Es de acción al estilo de Hollywood. Se trat ade un instructor de pilotos militares donde la estrella hace una prueba de velocidad en un avión que explota y a él no le pasa nada. Fuera de las acrobacias aéreas sólo hay testosterona.

Una vez que hayas visto las películas nominadas al Premio Óscar 2023, decidirás cuál es tu favorita.