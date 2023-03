Una madre decidió compartir en redes sociales los regalitos que preparó junto a su hijo de ocho años para que repartiera entre sus compañeras de escuela en el marco del Día Internacional de la Mujer, pero el gesto no fue bien visto por internautas que rápidamente criticaron la acción recordando que esta es una fecha conmemorativa.

Como se sabe, cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, en memoria de aquellas mujeres que iniciaron una revolución femenina en protesta por el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos, siendo reprimidas en diversas ocasiones por las propias autoridades.

"Bien dicen que quien no conoce su historia esta condenada a repetirla por lo que es necesario recordar que este día no debe ser un símbolo de festejo sino un recordatorio de cada una de las mujeres que han levantado la voz a lo largo de la historia por ellas y las mujeres y niñas de las nuevas generaciones", cita un comunicado del Gobierno de México, que recuerda el por qué no se debe felicitar a las mujeres en este día.

Por el contrario, este día se ha convertido en la posibilidad de visibilizar el papel de la mujer en la economía y los espacios laborales, donde en muchas ocasiones no encuentran oportunidades de crecimiento o incluso han tenido que debatirse entre la maternidad y el trabajo.

No obstante, en muchas escuelas o centros de trabajo, algunas veces por desconocimiento -según justifican algunos- se siguen promoviendo actividades en los que se dan rosas o algún pequeño detalle a las mujeres. Incluso en las puertas de las escuelas de educación básica es común escuchar a alguna maestra felicitar a las madres por ser mujeres.

¿Por qué causó indignación los regalos de un niño a sus compañeras?

No obstante, Ey Potón (como se identifica a la usuaria en Twitter) compartió que lanzó esta iniciativa junto a otras madres, a fin de promover en su hijo el valor de respeto hacia sus compañeras, expresándolo a través de un detalle como dulceros que contenían imágenes de los símbolos feministas.

"Me fascina ser detallista y así espero que mi Elliot lo sea, que recuerde siempre que no necesita mucho dinero para sorprende a alguien", explicó la madre en un mensaje que acompaña el vídeo de su hijo recortando y preparando los regalos de sus compañeras, que consistía en dulces y mensajes como "Feliz día de la Mujer, de tu amigo Eliot".

No obstante, la madre recibió varias críticas de los internautas, quienes le recordaron que esta es una fecha para conmemorar y no felicitar a las niñas y mujeres, aunque la usuaria defendió su postura para enseñar a su hijo sobre el respeto hacia las personas.

Si mi hija recibiera regalitos de niños como el tuyo, con todo respeto te lo devolveriamos. Mi hija tiene 7 años y sabe perfectamente que este dia NO es una festividad. Mi hija acude a las marchas desde los 4. Y cada vez le voy explicando más de lo que se trata este dia. pic.twitter.com/w60AihhgDp — adris (@adriana_ihr) March 8, 2023

Como lo dije más arriba,Es un niño de 8añitos intentando ser detallista con sus amiguitas, todos los días me esmero por criar un excelente ser humano. Ahora a su edad es lo que corresponde, ya habrá tiempo para otras cosas.Te deseo que no le veas el punto negro a la hoja blanca — Ey Pontón (@Eydapope) March 8, 2023

La madre no solo defendió su crianza, sino que además compartió que su iniciativa tuvo eco en Instagram y fueron varias las madres de varones que decidieron darle la oportunidad a sus hijos de expresar su afectividad hacia sus compañeras por medio de regalitos:

Cabe destacar que la publicación alcanzó los 5.1 millones de reproducciones a través de Twitter, así como 71 mil reacciones, con el mismo número de comentarios, entre quienes criticaron a la madre y otros que defendieron la crianza basada en el respeto por parte de la madre a su pequeño.