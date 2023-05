En el Seminario abraza el proyecto que Dios le puso

“Al inicio había decidido cursar una carrera, sin embargo, creo que me movió la curiosidad de saber qué es y cómo es el Seminario”, reveló Mario Ramón Braga Medrano, alumno del tercer curso de Discipular del Seminario Conciliar de Yucatán, sobre su ingreso a la casa de formación.

“Recuerdo que me dije ‘un año, luego salgo del Seminario’; sin embargo, con los diversos medios que Dios va poniendo me fui dando cuenta que el estar en el Seminario me ayuda a crecer, me ayuda a ir más allá de lo que puedo descubrir”, indicó el joven en una entrevista en el marco de la Semana del Seminario.

“No estoy diciendo que (cursar) una carrera esté mal, sino que el Seminario es una oportunidad para abrazar el proyecto que Dios está proponiendo”.

¿Cuál es la diferencia entre profesión y vocación?

Podríamos decir que es lo mismo, pero la vocación es un amar, no simplemente un hacer por hacer; una profesión puede hacerse por dinero, por interés o por gusto tal vez; pero en la vocación ante todo está el amor, el amor al hermano pero, al mismo tiempo, Dios está presente en ese hermano al que yo puedo estar ayudando siempre en favor del Reino de Dios.

¿Qué papel juega la familia en una vocación sacerdotal?

La familia juega un papel muy importante, la familia es nuestro primer Seminario en donde todos nos debemos formar; la familia es importante porque en ella está la semilla para crecer en el amor, para aprender a levantarnos porque siempre tenemos caídas.

Formación

La formación sacerdotal tiene una duración de ocho años en total: el primer año es la etapa catecumenal; la siguiente, la Discipular, consta de tres años, y finaliza la Teológica, de cuatro años.

Mario Ramón Braga indicó que puede parecer mucho tiempo, “una eternidad”, pero los años pasan volando. “Tenemos actividades académicas, espirituales y practicamos deportes como básquetbol y fútbol. Nuestra vida no es diferente a la de un chavo en la universidad: convivimos entre nosotros, tenemos momentos de fiesta, oración y confrontación en que nos ayudamos a crecer”.— Claudia Ivonne Sierra Medina