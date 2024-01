Una sesión de estudio bíblico sobre el texto que hace referencia a los Magos de Oriente en la Epifanía de Jesús es la que ofrecerá el presbítero Raúl Lugo Rodríguez hoy a las 8 p.m. en la iglesia de Santa Rosa de Lima, ubicada en la colonia del mismo nombre.

La conferencia, que lleva por título “El relato bíblico de la Epifanía y su significado espiritual”, es una sesión de estudio bíblico del Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos del uno al 12.

“Todos conocemos la historia de los Reyes Magos porque nos la han contado, pero no nos hemos acercado directamente al texto antiguo para conocer su contenido específico”, explicó el padre Raúl Lugo, licenciado en Sagradas Escrituras.

Los asistentes deberán llevar sus biblias para estudiar los elementos propios del relato: cuándo ocurrió, qué es lo que ocurrió, los elementos involucrados, Herodes y quiénes son los Magos de Oriente. “¿Sabemos de verdad cuántos eran? ¿Qué nombres tenían?, ¿De dónde surgió esta tradición?”.

La sesión servirá para “acercarnos con una mirada de estudios y de oración a un texto que ha resultado tan agradable a la gente que ha ido creciendo en su conversión a lo largo del tiempo”.

El padre Raúl Lugo explicó que la palabra Epifanía viene del griego y quiere decir manifestación, la epifanía era un anuncio formal que se hacía para mostrar al mundo algo. Por ejemplo se le llamaba epifanía a los anuncios cuando nacía el hijo de un emperador, etcétera.

En ese sentido es que el relato de los Magos es la lectura que se hace en el día de la fiesta de la Epifanía que es el 6 de enero.

La Epifanía es el nombre griego de una fiesta católica que es compartida por los ortodoxos. El sacerdote explicó que en el oriente del mundo, la celebración de la Navidad es el 6 de enero, mientras que en la religión latina y europea y América es el 24 de diciembre.

“Son aspectos distintos de la misma fiesta: es el nacimiento de Jesús y la presentación pública a través del conocimiento de los magos. Le llamamos Epifanía a esa doble fiesta, ese tiempo que reúne el nacimiento de Jesús hasta su manifestación a los magos”, indicó.

Resaltó que “la Epifanía no es una persona ni una cosa, Epifanía es el nombre de manifestación de Jesús. Se llama así porque estos magos representan a los otros pueblos que no son de Israel y que vienen de muchos lados a conocer a Jesús, es una especie de anticipo de este deseo de Dios que su palabra llegue a todos, no solamente a Israel; eso lo vamos a estar conversando”.

También se analizará el significado espiritual, por ejemplo, de la estrella “como este elemento cuya finalidad es enseñar dónde está Jesús, que se esconde ante los interesados en matarlo, pero vuelve a aparecer para los buscadores sinceros”.

Entonces, continuó, “la estrella es una especie de símbolo de la tarea de cada cristiano de iluminar a otros con su propia luz, es decir, conducir a otros a través de nuestra vida al encuentro con Jesús”.

El padre Raúl Lugo es rector de la iglesia de la Candelaria.

La entrada a la sesión de estudio de esta noche es gratuita.— CLAUDIA IVONNE SIERRA MEDINA