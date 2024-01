ROMA (EFE).— Chiara Ferragni reapareció ayer en sus redes sociales después de la polémica generada por las dudas sobre sus labores de beneficencia y agradeció a quienes la han apoyado en estos días, pero también las “críticas constructivas”.

“Les he echado de menos. ¿Cómo están?”, escribió la influencer en una “historia” de Instagram, red en la que no aparecía desde el 18 de diciembre pasado.

La influencer compartió también un agradecimiento: “Una cosa sí quiero decir. Me gustaría agradecer a todas las personas que en estos días han estado cerca y han tenido una buena palabra para tranquilizarme”.

“Agradecer a quienes me han mandado un mensaje, me han preguntado cómo estaba, me han animado a regresar a las redes. Gracias a quien escucha, a quien no quiere hundir, sino ayudar. A todos los que han expresado su opinión, también negativa, pero en tono tranquilo y constructivo, porque en la vida siempre hay tiempo para debatir, reflexionar y reanudar”, agregó.

“Las personas que te quieren verdaderamente se ven en los momentos de necesidad y yo les he visto, leído y escuchado”, finalizó.

La polémica estalló después de que el organismo italiano de vigilancia del mercado multara a Ferragni y a la empresa de dulces Balocco por “una práctica comercial incorrecta” escondida detrás de una supuesta recaudación de fondos para el hospital Regina Margherita de Turín.

La empresa vendía pandoros, un pan tradicional navideño, con el logotipo del emporio de Ferragni a más de 9 euros (el triple de lo habitual) prometiendo que la venta de cada uno supondría un donativo para el hospital, pero la contribución ya se había hecho, por lo que su monto no dependía de las ventas.

El donativo fue de 50,000 euros, mientras que Ferragni se embolsó más de un millón de euros con esta campaña, según medios.

El 18 de diciembre la empresaria, dueña de un emporio en internet y de su propia marca, pidió perdón en Instagram y anunció que donaría un millón de euros al hospital, pero que apelaría la multa por atribuirla a un “error de comunicación”.

Desde entonces Ferragni ha guardado silencio en redes y solo ha aparecido en publicaciones navideñas de su marido, el rapero Fedez.

La asociación de consumidores Codacons denunció algo parecido con sus Huevos de Pascua.

Mientras la Fiscalía estudia estos hechos, el gigante italiano de lentes Safilo, dueño de marcas como Carrera y diseñador de otras como Carolina Herrera y Jimmy Choo, suspendió su colaboración con Ferragni por “una violación de los compromisos contractuales” de su parte.