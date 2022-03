PelisPlus cerró y ahora tiene un nuevo dominio

El día 18 de marzo de 2022 muchas personas entraron en caos al darse cuenta de que PelisPlus cerró. Usuarios de todo el mundo reportaron la caída del sitio, porque cuando trataban de entrar les aparecía un letrero que decía “This Website is no longer available due to copyright infringement”.

Lo anterior, hizo que muchas personas se confundieran, debido a que en días pasados se habían reportado el cierre de diferentes páginas. No obstante, la buena noticia es que PelisPlus no cerró, como dicen algunos, sino que migró a un nuevo dominio: pelisplus.lat

¿PelisPlus cerró?

A quienes te digan que PelisPlus cerró, debes compartirles este artículo, con la buena noticia de que todavía pueden seguir disfrutando del mejor catálogo de series y películas online gratis en internet.

PelisPlus es uno de los gigantes de películas online en latinoamérica y es por esto que todos alguna vez los hemos tenido como la primera opción para disfrutar de lo mejor del cine.

Después de que muchas personas pasaran el fin de semana pensando que ya no tendrían un sitio de confianza para ver sus películas favoritas, empezamos la semana con la primicia de que ahora puedes encontrar todas las funcionalidades de PelisPlus en un nuevo dominio: pelisplus.lat.

Esta migración representa una gran ventaja para el público, puesto que se encontrarán con un sitio web renovado, en el que hay una experiencia de usuario totalmente intuitiva, lo que significa que podrás navegar entre las categorías de la página de modo sencillo y acceder a nuevas funcionalidades, pensadas esencialmente en la satisfacción de todos los que siguen a PelisPlus desde siempre.

¿Cuál es la dirección oficial de PelisPlus?

Teniendo en cuenta que PelisPlus es uno de los sitios preferidos de los usuarios, en momentos como este muchos clones y páginas no oficiales aprovechan para lanzar sitios de dudosa procedencia que no solo no cumplen con lo que ofrecen, sino que además pueden poner en peligro tus dispositivos por medio de virus o software dañinos.

Estos sitios se aprovechan del buen nombre de PelisPlus, para tratar de engañar a los usuarios, es por esto que conviene recordarte que PelisPlus solo tiene un dominio oficial, y este es: pelisplus.lat

Antes para entrar a PelisPlus, ingresabas desde la dirección: pelisplushd.net, ahora, lo único que tienes que hacer es teclear en tu barra de direcciones: pelisplus.lat o dar click en este enlace e inmediatamente accederás al nuevo sitio de PelisPlus, en donde te esperan muchas sorpresas.

¿Por qué han cerrado diferentes páginas para ver películas online?

Desde el 18 de marzo de 2022, día en el que lo que conocías como PelisPlus cerró, las personas se están preguntando, ¿Por qué están cerrando las páginas de series y películas online?, partiendo del hecho de que hace solo algunos días, también se había dado el cambió de dirección de Cuevana.

Esto último es importante, porque conviene resaltar una y otra vez, que al igual que el caso de Cuevana, PelisPlus no cerró, sino que simplemente migró hacia el dominio: pelisplus.lat.

Estos cierres intempestivos, de acuerdo con diversas fuentes, se deben a que páginas de pago como DisneyPlus, HBO, Netflix o Amazon generan múltiples reportes, debido a la cantidad de usuarios que buscan páginas de series y películas online gratis en internet, gracias a que normalmente tienen los mejores estrenos, en una resolución genial, por lo que prefieren acceder a estos lugares que además de ser confiables no exigen de ningún tipo de pago para poder disfrutar del contenido.

La piratería es condenada en la mayoría de los países, aunque algunos usuarios aseguran que es “Cultura colectiva” en internet.

La empresa detrás de estos cierres es ACE, y estan comprometidos a combatir la piratería en internet, aseguran varias fuentes que aunque haya más sitios de pelisplus, habrán aplacado más del 20% de toda la piratería a nivel de películas online que ronda en internet.

¿Qué puedo encontrar en PelisPlus?

Si eres un usuario nuevo, y todavía no conoces PelisPlus, cosa que sería muy extraña, vamos a contarte lo que puedes encontrar si accedes a pelisplus.lat. Si ya eres un usuario fiel ¡no importa! nunca está de más recordarte todas las maravillas que puedes encontrar cuando entras a PelisPlus, y además te enterarás de novedades geniales.

Cuando entras a PelisPlus, lo primero que encontrarás es la página principal, en donde están las películas y series mejor puntuadas por los usuarios, o que se encuentran en tendencia en el momento. Además, teniendo en cuenta que el Anime se ha convertido en uno de los géneros más populares de los últimos tiempos, también podrás acceder a un listado de los Anime más destacados.

Además de todo lo anterior, encontrarás un Menú con las siguientes categorías:

Películas gratis en PelisPlus

En la sección de películas de PelisPlus.lat puedes elegir entre 3 subcategorías: “Todas las películas”, “Últimas populares” y “Películas estreno”, aquí encontrarás joyas de todos los géneros de ayer y hoy. En la actualidad tienen un catálogo de más de 428 páginas en donde están alojadas cientos de películas para que puedas acceder a la mejor diversión.

Series gratis en PelisPlus

En la categoría de series, se alojan 3 subcategorías, a saber: “Todas las series”, “Últimos estrenos” y “Series populares”, aquí puedes navegar en el universo de las series y disfrutar de las temporadas completas de todas aquellas series que se roban el corazón de los usuarios.

Géneros

En la categoría de géneros, puedes hacer una búsqueda más especializada. Aquí puedes encontrar subcategorías como 4K, Acción, Aventura, Comedia, Documental o Drama, entre otras, para que puedas explorar el mejor contenido de los géneros que más te gustan.

Año

Una de las mejores funcionalidades de PelisPlus.lat, es que tiene una categoría especializada de año, en donde podrás explorar películas desde 1927 hasta el 2022, con el fin de que puedas tener acceso al cine más destacado de todos los tiempos.

Páginas afiliadas

Finalmente puedes encontrar la categoría de páginas afiliadas, en donde tienes acceso al grupo de Telegram de PelisPlus, un grupo VIP en el que los usuarios tienen información de primera mano sobre los estrenos, novedades y además pueden pedir aquellas series y películas que quieran ver dentro de la página.

Como ves, PelisPlus sigue más vigente que nunca. Ahora a quien te diga que PelisPlus cerró, solo debes decirle que entre a pelisplus.lat para que siga disfrutando de series y películas online en excelente resolución, y lo mejor ¡gratis!

(I.S.)