Ataque de perros pitbull cobra la vida de dos bebés; fueron las mascotas de la familia por años

TENNESSE.- Una familia de Tennessee, Estados Unidos sufrió por la muerte de sus dos hijos tras el ataque de perros pitbull que los padres tuvieron como mascotas por años, sin señales previas de agresividad.

Hollace Dean de 5 meses, y Lilly Jane de 2 años de edad fueron mutilados por dos perros pitbull frente a su madre, quien intentó salvarlos del ataque sin éxito.

Kirstie Jane Bennard, madre de los menores, intentó por aproximadamente 10 minutos salvar a sus hijos y detener el ataque de sus perros, los cuales también mordieron a la mujer causando que sea hospitalizada con lesiones en todo el cuerpo.

La madre de familia fue internada en estado crítico el pasado miércoles 5 de octubre tras el ataque de sus perros Cheech y Mia, pero su condición mejoró a “estable” unas horas después de su hospitalización.

Dos perros pitbull mutilan a los hijos de sus dueños

En redes sociales un familiar del padre de los menores indicó que la mujer presenta “una cantidad incontable de puntos de sutura y marcas de mordeduras en todo el cuerpo, incluida la cara” con piernas y brazos totalmente envueltos en vendajes.

“Por ahora parece que no hay ningún daño permanente aparte de un corazón que nunca sanará”, escribió el tío de Colby Bennard, Jeff Gibson, en Facebook, quien también informó que una campaña de Gofundme para recibir dinero para su sobrino había sido creada bajo su nombre pero es falsa y sin relación con la familia.

"Si ven a un Jeff Gibson pidiendo dinero para esta familia, no es legítimo . Hay un lugar en el infierno para alguien que hace dinero con esta clase de tragedias", escribió.

Los bomberos y la policía local respondieron al llamado de emergencia por el ataque de los perros pitbull el pasado miércoles a las 15:30 horas en una casa de dos pisos cerca del Parque Estatal Shelby Forrest.

Los menores fueron declarados muertos en la escena, según informó la Oficina del Sherriff del Condado de Shelby en sus redes sociales oficiales.

¿Qué causó el ataque de perros pitbull en Tennessee, Estados Unidos?

Los pitbull Cheech y Mia fueron mascotas de Kirstie Jane Bennard y su esposo Colby Bennard por ocho años. El padre de los menores quien no se encontraba en casa al momento del ataque describió a los animales como “leones domésticos” en una publicación en Facebook meses atrás.

En entrevista con medios nacionales como Fox News Digital, la mejor amiga de la madre de los menores, Kelsey Canfield, aseguró que los perros pitbull nunca habían actuado de forma violenta.

“Puedo decirles que esos niños eran su mundo, y si hubiera algún indicio de peligro, nunca habría tenido a esos perros cerca de sus hijos”.

La Oficina del Sherriff del Condado de Shelby también indicó que los canes fueron sacrificados por los Servicios de Animales de Memphis.

Investigan causa de la agresión de Cheech y Mia

Las autoridades de Tennessee investigan el ataque para identificar la causa de la inesperada agresividad de los perros pitbull.

¿Los pitbulls son una raza agresiva?

La raza pitbull es conocida tanto por ser usados para peleas ilegales de perros como su lealtad a sus dueños en condiciones de buena crianza.

Los expertos concuerdan en que los perros no son asesinos por naturaleza, pero deben estar debidamente entrenados y no permanecer encerrados o limitados en una área en particular además de cumplir adecuadamente con las necesidades mentales, físicas y emocionales de cada raza.

Para los perros la agresión es un mecanismo de defensa cuando se sienten amenazadas, ansiosos o frustrados, por lo que atacar a las personas, animales u objetos frente a ellos es una respuesta común.

