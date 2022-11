Hombre gana la lotería y busca a mujer para compartir toda su fortuna

MUNDO.- Kursat Yildirim, un hombre alemán de 41 años, ha dado de que hablar en redes sociales luego de que ganara 10 millones de euros en un juego de lotería y diera a conocer que ahora busca a una mujer para compartir su fortuna.

El hombre renunció a su empleo y se compró un auto Ferrari, un Porsche Turbo S Cabriolet, un reloj de lujo, entre otros objetos de valor. Sin embargo, todo esto no ha sido suficiente, pues él está buscando una mujer para disfrutar, junto a ella, de su dinero.

“Por favor, señale que todavía estoy soltero. Ella puede ser rubia o morena, no me importa. Solo quiero enamorarme. Busco una mujer a la que le encante viajar y que esté lista para formar una familia conmigo. Necesito a alguien en quien pueda confiar, sin importar lo que pase”, comentó el hombre al diario alemán Bild.

Además, propuso crear un correo electrónico para que las interesadas se contactaran directamente con él.

Dado la millonaria suma de dinero con la que cuenta actualmente el hombre, aseguró que no se dejará “manipular ni tampoco estafar” por ninguna persona. Asimismo, afirmó que es consciente de lo que está haciendo y que solo quiere una mujer a su lado.

“Puedo cuidarme muy bien. He tomado precauciones. El dinero está en buenas manos. De repente todo el mundo es tu amigo. Personas de las que no he tenido noticias desde hace mucho tiempo están llamando para pedir dinero de inmediato”, comentó el hoy millonario.