Mexicana desaparecida en Perú tras ir a conocer a su novio habría tenido un trágico fin

PERÚ.- La mexicana Blanca Olivia Arellano Gutiérrez, de 51 años, desapareció el pasado 7 de noviembre en Perú y sus familiares sospechan que su pareja sentimental tuvo algo que ver con su desaparición.

De acuerdo con el diario peruano El Comercio, la mexicana llegó a Perú el 27 de julio para encontrarse con su novio, Juan Pablo Jesús Villafuerte, estudiante de medicina de la ciudad peruana de Huacho. Desde entonces, habría vivido con él.

La familia de Blanca relató que la mujer se mostraba bastante entusiasta y todo el tiempo les contaba cómo era la convivencia con Juan Pablo. Sin embargo, el pasado 7 de noviembre, la familia de Blanca Olivia no tuvo más noticias de ella, quien no ha posteado nada en sus redes sociales.

Como primera medida, la sobrina de Arellano Gutiérrez, decidió escribirle a Juan Pablo Villafuerte Pinto a través de Facebook para preguntarle por el paradero de su tía, pero las respuestas del estudiante de medicina dejaron con un sin sabor a la joven.

El joven le dijo a la sobrina de Blanca que habían terminado su relación y que ella regresaría a México. En la captura de pantalla de un chat difundido por Karla Arellano, quien se identifica como sobrina de Blanca Olivia, él asegura que se habrían separado “por mutuo acuerdo”. Según dijo, “no podía darle lo que ella quería y bueno, en pocas palabras se aburrió de mí. Se fue para Lima a buscar boleto para México, ahí terminó mi función”. También dijo desconocer su paradero.

Pero la respuesta dejó muy desconcertada a la familia de Blanca, ya que ella en ningún momento mencionó que existía alguna crisis en la relación y que tendría intenciones de volver a México de esa manera, por lo que iniciaron una búsqueda con apoyo de amigos y personas que desde Perú le extendieron la mano.

Después Juan comenzó a cambiar su versión asegurando que no era novio de la mexicana, a la que describió como una “indigente sin lugar donde vivir” a la que él ayudó.

Una mujer mexicana vino al Perú a conocer a su enamorado, a quien conoció a través de redes sociales, y desde el 7NOV está desaparecida. Su pareja, Juan Pablo Villafuerte Pinto, es el principal sospechoso, más aún por las respuestas insólitas q le da a la familia. uD83DuDC47 pic.twitter.com/mveQ1S7CZM — Un Chasqui del Bicentenario (@unchasqui) November 13, 2022

Karla Arellano externó en Twitter sus sospechas sobre Juan Pablo. “Es el único contacto que se tiene y es la última persona en ver a mi tía Blanca con vida; hasta el momento no ha querido cooperar con información que pueda facilitar su búsqueda”.

Sobre el señalamiento de que su tía era una indigente con un “mal estado de salud mental” que confundió las cosas, según lo que dijo Juan Pablo, la sobrina aseguró: “Mi tía no era ninguna indigente Juan P, mi tía confió en ti y tenía una relación sentimental contigo. Se fue para conocerte y ahora no la encontramos, tú simplemente no quieres ayudar al proceso de búsqueda”.

Ya se encuentra declarando el hombre en el cuál mi tía confió y quiso con todo su corazón, estamos esperando noticias de las autoridades correspondientes. Que este caso retumbe en Peru y México ¡Nos faltas tía! #NosFaltaBlanca pic.twitter.com/T0xKmJXgTh — Karla Arellano (@itskararellano) November 14, 2022

Mexicana desaparece en Perú: Hallan restos de mujer descuartizada

El pasado 10 de noviembre, un grupo de pescadores halló restos de un cuerpo cercenado en la orilla de la playa de Huacho. El cadáver era de una mujer y se presume que podría ser Blanca Arellano.

Los primeros reportes emitidos por las autoridades, confirmaron que los pescadores de dicho puerto encontraron una cabeza expuesta, a unos pocos metros de esta, hallaron un brazo derecho. Uno de los dedos aún conservaba un anillo.

“El cuerpo está abierto, no tiene nada de órganos”, sostuvo uno de los hombres que encontraron el cadáver de la mujer.

Después apareció otra parte del cuerpo, esta vez fue el torso, que se localizó en la desembocadura de una sequía en la playa Chorrillos.

El fiscal de turno, Marco Collantes, informó que el cuerpo de la víctima no presentaba “ninguna marca” que permita identificar de quién se trataría, por lo que no puede dar mayor detalles para evitar especulaciones. “No podría decir más por qué sería especular, se tiene que llevar a los peritos para que hagan las pericias correspondientes […] (tenía) 40 años aproximadamente, dice la médico”, manifestó.

Al momento que encontraron los restos de la mujer, entre los dedos se halló un anillo de plata sin descripción, según sus familiares, ella usaba este accesorio todo el tiempo, por lo que los restos podrían ser Blanca Arellano Gutiérrez. La familia está a la espera de los resultados del ADN practicado al cadáver, como también de la muestra odontológica tomada por los peritos.