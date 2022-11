Caso Ariadna Fernanda: Los mensajes entre Rautel y Vanessa para ocultar el feminicidio

CIUDAD DE MÉXICO.- Rautel ‘'N’' y Vanessa ‘'N'’, los dos detenidos por el feminicidio de Ariadna Fernanda López, de 27 años, habrían intentado ocultar la muerte de la joven; así lo demuestran las conversaciones de WhatsApp que se enviaron tras abandonar el cuerpo a un costado de la autopista La Pera-Cuautla, Morelos.

La noche del 30 de octubre, Ariadna Fernanda fue al restaurante Fisher’s de la colonia Condesa, para encontrarse con Vanessa, Rautel y otras personas. Después se fueron a la vivienda del acusado, en la calle Campeche al 175. Media hora después, el resto de los amigos se retiran de la casa, dejando adentro a la pareja y a Ariadna. En la mañana del 31 de octubre, se ve al presunto feminicida cargar por el edificio el cuerpo sin vida de Ariadna Fernanda hasta subirlo de vuelta a la camioneta.

Así fue como Rautel y Vanessa intentaron ocultar la muerte de Ariadna

Las historias compartidas en Instagram aquella noche mostraban que quienes vieron por última vez a la muchacha son ellos. Fue por eso que la familia y otros amigos de Aria comienzan a preguntarle a la pareja sobre lo ocurrido. Y entonces, los acusados empiezan entonces a formular una versión falsa de lo sucedido.

El diario El País tuvo acceso a las conversaciones telefónicas entre ambos, aunque los implicados habrían borrado esos mensajes las autoridades lograron recuperar algunos, revelando que la pareja se habría puesto de acuerdo para hacer como ''si nada hubiera pasado'' y, además acordar las declaraciones que darían a las autoridades.

De acuerdo al teléfono analizado por la Policía, el Iphone que utilizaba Vanessa, se registra una comunicación constante los días siguientes al crimen con un número que usaba Rautel, y a quien había agendado como Puñe.

El cadáver fue hallado el 1 de noviembre por unos ciclistas, pero su familia lo identificó un día después, justo cuando sus presuntos feminicidas acordaban una versión en la que aseguraban que la joven se había ido la noche del 30 de octubre de su casa, y evalúan si conviene decir si la víctima tomó un taxi o un Uber.

En otro de los mensajes Rautel ‘N’ comenta a su novia: “Me da mucho miedo todo esto” y le advierte que está bien cooperar con las investigaciones, “pero con cuidado en los detalles”. “Lo que me mandes de información es lo que les mandaré”, responde ella.

Lo siguiente que muestran los mensajes es que Vanessa decide hacer y decir todo lo que le indique su novio. “Qué hago”, le pregunta ella. “No, está bien que cooperemos pero con cuidado en los detalles”, le responde él. “Lo que me mandes de información es lo que les mandaré”, dice Vanessa. Rautel le manda entonces un mensaje con la versión de los hechos que tiene que difundir: “Nos fuimos del Fisher’s como a las 6.30... venía Ernesto, Anita, José, Puñe, yo y Ari. Estuvimos como en mi casa hasta las 9, todos se fueron [...] Debió de pedir su Uber como a esas horas, 9 de la noche. Pero nadie confirma que se haya subido al taxi”.

Por otro lado, en conversaciones de Vanessa con uno de los amigos de Ari, le piden que solicité a la seguridad del edificio los vídeos de las cámaras. Ella le responde que no se va a ver nada, porque los equipos no captan la imagen hasta la acera. Aunque dicha solicitud desata incertidumbre en la pareja, pero Rautel asegura que solo duran un día.

Las preguntas que le hacen a Vanessa la hacen contradecirse en varias ocasiones, cambiando las versiones, incluso se desdice sobre el Uber, ahora comenta que Ariadna no quería volver a su casa asegurando que estaba peleada con su compañera de piso, que quizás se fue caminando, y que la joven quizá no responde porque no tiene carga en el celular.

En otros mensajes que envió quiso sembrar la idea de que podría tratarse de un suicidio. “Estaba muy triste”, dice, “no crees que fuera capaz de ella misma hacerse algo?”. Además intenta justificar sus lagunas diciendo que estaban alcoholizados: “Todos estábamos pedísimos”.

El 3 de noviembre, la pareja acuerda ir al velorio de Ariadna, donde Rautel habla ante las cámaras y da la versión falsa de los hechos que luego las autoridades desmienten. Esa misma noche, Vanessa le escribe para decirle que necesitan “un video o algo” que demuestre que ella salió viva del edificio. Entonces hacen un borrador con una publicación para hacer en redes sociales, que acompañarán con fotos de los tres juntos.

Así se abrazaban y lloraban Rautel Astudillo y Vanessa Flores, frente al féretro de su “amiga” Ariadna.

Hoy los 2 están presos.

La @FiscaliaCDMX los acusa de matarla a golpes y tirar su cuerpo en Morelos.

Ambos se dicen inocentes. pic.twitter.com/d2D9XWjYZz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 8, 2022

La última conversación tiene fecha del 4 de noviembre. Rautel le avisa que se encuentra con “Balckie”. Luego de eso ya no vuelven a hablar, al menos con esas líneas telefónicas. Ambos fueron vinculados a proceso por el feminicidio y permanecen en prisión.