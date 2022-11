Caída de misiles rusos a Polonia. Todo lo que sabemos del incidente al momento

PRZEWODOU.- Medios polacos reportaron la posible caída de misiles rusos a Polonia este martes 15 de noviembre, mismo día que se registró un ataque aéreo de Rusia a la capital de Ucrania.

De acuerdo con los reportes preliminares, los proyectiles habrían caído en una granja en el pueblo de Przewodou en la provincia de Lublin, cerca de la frontera con Ucrania, y habrían causado la muerte de dos personas.

El ministro Mateusz Morawiecki convocó a una reunión de emergencia de la Comisión de Seguridad Nacional de Polonia mientras que el vocero del gobierno de Polonia, Piotr Müller, instó a los medios a no publicar información no confirmada.

En redes sociales circulan vídeos y fotos del posible punto de impacto de los proyectiles.

Two russian rockets hits today Polish village Przewodów. Killing two farmers on the spot. Polish PM & President halt emergency security meeting. Whe have crisis. #Russia #Poland #RussiaIsATerroristState #StandWithUkraine pic.twitter.com/zqAYN6jg4c

El Ministerio de Exteriores de Rusia negó el presunto ataque con misiles a un poblado de Polonia, que habría ocurrido el mismo día del ataque aéreo a Kiev y otras regiones de Ucrania.

Respecto a las fotos y vídeos de los restos de los misiles publicadas por medios de comunicación polacos, las Federación Rusa aseguró que no realizó ningún ataque a objetivos cercanos a la frontera entre Polonia y Ucrania.

WATCH: First video from the scene in Poland where 2 missiles are believed to have fallen pic.twitter.com/3M3rB0y8Nf — BNO News (@BNONews) November 15, 2022